Italia vurderer å sette millioner i karantene

Legene skriver at om lag ti prosent av alle som har testet positivt har blitt sendt til intensivavdelingen.

– Vi ønsker å komme med et tydelig budskap: Gjør dere klare!

Legene kommer også med ti nøkkelpunkter de mener er viktig for kollegaene sine å forberede seg på.

Folketomme gater

Den raskt eskalerende epidemien har ført til halvtomme jernbanestasjoner over hele Italia, og nesten folketomme gater også i Roma. Mange av Romas utekafeer var lørdag kveld enten stengt eller nesten uten gjester.

Myndighetene er først og fremst bekymret for om helsesektoren klarer trykket, og om det er nok sykehussenger i Nord-Italia. Flere sykehus tar nå bare inn pasienter som er syke av koronaviruset.

All ferie i helsesektoren er inndratt, og myndighetene ber pensjonerte leger og sykepleiere melde seg til tjeneste.

Rammer økonomien

Allerede før viruset kom til Italia, hadde landet en av regionens svakeste økonomier, med negativ vekst i siste kvartal i fjor. Nå ventes det at landet raskt ender i resesjon på grunn av epidemien.

Et hardt slag blir at turister uteblir og ikke kommer for å kjøpe de mest kjente italienske produktene, fra mote til mat og design. Mange utenlandske flyselskaper har allerede innstilt sine flygninger til Milano og Venezia.

Turistmyndighetene regner med at det blir 32 millioner færre turister i år enn i fjor, og at tapet kan komme opp i 7,4 milliarder euro bare i annet kvartal.