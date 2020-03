Lørdag ettermiddag ble politiet i Møre og Romsdal varslet om at et turfølge på tre personer hadde blitt overrasket av et værskifte, og at de ikke kom seg ned fra fjellet Eidskyrka i Volda.

Politiet satte derfor i gang en omfattende redningsaksjon.

– Mannskaper fra Røde Kors har forsøkt å ta seg opp til turfølget. Det ble også sendt et redningshelikopter fra Hovedredningssentralen, men dette måtte snu på grunn av dårlig vær, sier operasjonsleder Sindre Molnes til TV 2.

Røde Kors har besluttet å grave seg ned sammen med reisefølget for å få varme og ly før de senere skal ta seg ned fra toppen. Det kommer til å ta flere timer før de er nede — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) March 7, 2020

Klokken 21.23 greide redningsmannskapene å lokalisere turfølget, men været skaper store utfordringer.

– De har besluttet å grave seg ned sammen med reisefølget, for å gi de behandling mot kulden, sier Molnes som opplyser at de tre personene er våkne men veldig kalde og medtatt.

Politiet sier det vil ta flere timer før de er nede fra fjellet.