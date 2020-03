Serberen blir værende på Old Trafford.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær bekrefter at en avtale er i boks.

– Han vil vil bli her. Hundre prosent. Vi har blitt enig om en avtale om at han skal bli, sier Solskjær ifølge The Mirror lørdag kveld.

Nemanja Matić hadde fire måneder igjen av kontrakten sin, men Manchester United har muligheten til å aktivere en ett års utvidelse – som vil holde 31-åringen på Old Trafford fram til 2021, hevder Manchester Evening News.

Serberen har ytret at han trives i klubben og rost Ole Gunnar Solskjær for stegene han har tatt som manager.

– Det er vel fordi vi har forlenget kontrakten hans det da. Jeg vil jo tro at jeg blir flinkere og flinkere jo mer erfaring jeg får med denne gjengen her. Men om jeg er en bedre manager nå enn da jeg flyttet til Molde for 3 år siden, eller 7-8 år siden, det vet jeg ikke. Det er resultatene som avgjør hvilket rykte man får som manager. Men jeg vet at jeg gjør det jeg kan for at laget skal bli bedre på banen og at klubben skal bli bedre utenfor banen, back scenen, sa Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

Nemanja Matić kom fra Chelsea i 2017 og står bokført med to Premier League-titler og en FA-cup-tittel.