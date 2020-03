På en pressekonferanse lørdag kveld kunne helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet opplyse om at de skjerper tiltakene for å hindre videre spredning av koronaviruset.

Dette innebærer at alle som har vært på reise i Nord-Italia de siste ukene må sette seg selv i en to ukers hjemmekarantene, uavhengig av om man er syk eller ikke.

– Vil ramme mange

Disse skal hverken gå på jobb, skole eller ta kollektivtrafikk.

– Det vil ramme mange personer, men det er et kraftig tiltak for å unngå videre smitte, og vi mener det er hensiktsmessig akkurat nå, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

Blant Oslos befolkning blir de nye tiltakene mottatt med blandet respons.

– Jeg har selv to barn som ikke har immunforsvar, så hvis det er en risiko for at man kan smitte andre, burde man holde seg hjemme, sier Marjolein Ueland til TV 2.

– Hysterisk

Eivind Jøranson mener det hele blir litt hysterisk.

– Jeg er ikke så interessert i å sitte hjemme i leiligheten og stirre i veggen i to uker, sier han.

Oversikt over de smittede: Agder: 9 Innlandet: 12 Møre og Romsdal: 2 Nordland: 1 Oslo: 28 Rogaland: 15 Telemark og Vestfold: 2 Troms og Finnmark: 6 Trøndelag: 11 Vestland: 24 Viken: 37 Kilde: FHI

Helsedirektøren oppfordret også befolkningen om å finne alternative måter til håndhilsing.

– Man trenger ikke håndhilse, men jeg må kunne gå utenfor huset mitt, sier Jøranson.

De fleste TV 2 møter på gaten sier at de ikke er redde for å bli smittet av viruset, men at de ikke ønsker å smitte andre som kan være i risikogruppen.

– Det er fornuftig at innbyggerne må følge slike råd. Det er harde inngrep i folks liv, men det er snakk om en slags solidaritet og dugnadsånd som kan være ganske fornuftig, sier Gunnar Ihlen.