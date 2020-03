Borussia Mönchengladbach - Dortmund 1-2 (0-1)

Erling Braut Haaland og Dortmund tok en meget viktig 2-1-seier i toppkampen borte mot Borussia Mönchengladbach lørdag.

Haaland noterte seg for sin første assist i Bundesliga da han satte opp Thorgan Hazard på full fart inn i 16-meteren. Belgieren fikk en lang berøring, men vendte strålende av de spillere og plasserte ballen lekkert tilbake i det lengste hjørnet.

– Braut Haaland gjorde en god jobb før scoringen, selv om Hazard gjorde mesteparten av jobben, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han må levere assists, for han scorer så mye. Det er fint at han kom med en målgivende. Sist var det jeg som serverte ham, så nå er det 1-1. Neste gang får han en av meg igjen, sier Hazard i et intervju vist på Viasport.

Haaland klarte ikke å stoppe 1-1

Det var Borussia Mönchengladbach som var nærmest å score etter kunstmålet til Hazard, men det var først fem minutter inn i andre omgang det løsnet for vertene. Et hjørnespark endte opp på bakerste stolpe hos Alassane Pléa, som bredsidet ballen til Lars Stindl på femmeteren.

Haaland opphevet offsiden, og Stindl pirket ballen mellom beina på nordmannen, som ikke klarte å stokke beina og klarere.

Midtveis i andre omgang hadde Thorgan Hazard en enorm mulighet til å sende Dortmund tilbake i ledelsen, men Yann Sommer reddet strålende.

I det 71. spilleminutt ble Achraf Hakimi satt opp alene gjennom av innbytter Jadon Sancho. Hakimi var iskald alene med Sommer og satte inn 2-1.

Haaland liggende med smerter

I det oppbyggende spillet til 2-1-scoringen var Haaland i en hodeduell med Matthias Ginter og ble liggende med det som så ut til å være smerter i nedre del av beinet. Nordmannen hinket av banen, men kom seg utpå igjen.

Haaland ble først byttet ut på overtid, og da hadde han noen minutter i forveien hatt en god mulighet til å score fra skrått hold, men ballen gikk over.

Jadon Sancho hadde også et skudd på innsiden av stolpen, mens Breel Embolo skjøt like utenfor fra kloss hold sekunder senere.

Resultatet betyr at Dortmund går forbi RB Leipzig opp på andreplass i Bundesliga og er kun ett poeng bak Bayern München, som har én kamp til gode. Borussia Mönchengladbach ligger på femteplass.

– Dortmund tok en veldig viktig seier, men dette var ikke en veldig imponerende forestilling. Gladbach burde scoret flere mål enn det ene de fikk, for de hadde flere store sjanser, sier Jesper Mathisen.

Neste kamp for Haaland og Dortmund er borte mot Paris Saint-Germain i Champions League onsdag. Tyskerne leder 2-1 fra den første kampen etter at Haaland scoret begge målene.