Mourinho slaktet spiller: – Har du sett en sånn offentlig henrettelse?

Burnley-Tottenham 1-1

Tottenham har ikke vunnet en fotballkamp etter at Heung-min Son ble skadet i oppgjøret mot Aston Villa for en knapp måned siden.

I lørdagens kveldskamp mot Burnley måtte London-klubben nøye seg med 1-1. Spesielt før pause var det mye som lugget for fjorårets Champions League-finalist.

– Etter pause kom vi til innleggsmuligheter som haier i boksen ville smilt av. Men vi har ikke haier i boksen, sa José Mourinho etter kampen.

– Lucas, Lo Celso, Bergwijn og Dele Alli var slitne. De ga det du så. Jeg forventet at spillerne som ikke er slitne skulle gi laget mer. Noen må skjønne at det er Premier League, fortsetter Mourinho.

Ndombélé-slakt

En av de friske spillerne Mourinho refererte til var Tanguy Ndombélé, som ble byttet ut ved pause.

– Problemet i første omgang var at vi ikke hadde midtbanespillere som tok ansvar i det oppbyggende spillet. Vi måtte slå mye langt, for midtbanespillerne ble spist opp, sier Mourinho.

– Det er mange fantastiske spillere som sliter i sin første sesong i England. Han er en spiller med stort talent, men han må vite at han må gjøre det mye bedre. Han må vite at jeg ikke kan fortsette å gi ham muligheter til å spille, for laget er viktigere enn spillerne, fortsetter portugiseren.

Uttalelsene får TV 2s Premier League-eksperter til å steile.

– Har du sett en sånn offentlig henrettelse av en spiller i et managerintervju som det Mourinho gjør med Ndombele, undret Brede Hangeland.

– Han har gjort lignende ting med Luke Shaw i Manchester United, men her er det Ndombélé som blir tatt. Jeg forstår en managers frustrasjon, men jeg mener dette er helt feil, sier Erik Thorstvedt.

– Jeg er helt enig med Erik. Det er en meget spesiell strategi. De fleste managere vil ta dette i garderoben. Den type kommunikasjon skal aldri utenfor garderobens fire vegger, men her åpner han opp og henretter en spiller, mener Hangeland.

Klønete retur

Til tross for at Tottenham startet kampen med fem midtstoppere, brukte hjemmelaget Burnley bare 12 minutter på å ta ledelsen på Turf Moor.

En klønete retur av Hugo Lloris havnet i beina på Chris Wood, som skled inn ledermålet.

I løpet av kampens første 45 minutter hadde Tottenham bare ett touch innenfor hjemmelagets 16-meter. I pausen fikk mannskapet til José Mourinho slakt av panelet i TV 2s Premier League-studio.