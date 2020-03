På en pressekonferanse lørdag kveld ble det kjent at 147 nordmenn nå er smittet av koronaviruset.

De aller fleste som er smittet har vært på reise i utlandet. 89 av de smittede knyttes til Italia. Fire har fått påvist smitte etter reise i Østerrike.

FHI har derfor skjerpet reiserestriksjoner til alle regioner nord for Roma.

Bedt om å holde seg hjemme

– Dette betyr at de som kommer hjem fra disse områdene, skal være oppmerksomme på symptomer som hoste, luftveisproblemer og feber 14 dager etter hjemkomst, sier områdedirektør i FHI, Geir Bukholm.

I tillegg blir alle som har vært i områder med vedvarende smitte nå bedt om å holde seg hjemme, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjøres for å være føre-var, opplyser Guldvog.

Oversikt over de smittede: Agder: 9 Innlandet: 12 Møre og Romsdal: 2 Nordland: 1 Oslo: 28 Rogaland: 15 Telemark og Vestfold: 2 Troms og Finnmark: 6 Trøndelag: 11 Vestland: 24 Viken: 37 Kilde: FHI

Disse nye tiltakene tror NHO kan gå ut over næringslivet, hvis situasjonen vedvarer.

Utfordrende for det norske næringslivet

– Først vil jeg si at vi er opptatt av at våre medlemmer skal følge myndighetenes råd. Men dette er tiltak som vil kunne få langtvirkende konsekvenser på næringslivet, sier direktør for område Medlem og region i NHO, Christian Chramer til TV 2.

– Synes dere de nye tiltakene er for strenge?

– Nei, vi har tillit til at myndighetene gjør de vurderingene som er nødvendige.

Chramer sier NHO følger situasjonen tett.

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette får på sikt. Men vi er forberedt på at dette kan være utfordrende.

Han understreker at det blir viktig å ha en god dialog med myndighetene i tiden som kommer.

– Det er vanskelig å si omfanget av dette, men det er klart at kostnaden med å ha folk hjemme fra jobb er stor. Vi er avhengige av at folk er på jobb.

– Vil ramme mange

Personene det gjelder skal ikke gå på skole eller jobb, ta kollektivtransport og oppsøke andre folk.

– Det vil ramme mange personer, men det er et kraftig tiltak for å unngå videre smitte, og vi mener det er hensiktsmessig akkurat nå, sier helsedirektøren til TV 2.

Flere nordmenn har nylig kommet hjem fra ferier i Nord-Italia, og disse personene må nå altså sitte i karantene - selv uten symptomer.



Dette vil dreie seg om flere hundre nordmenn. SAS opplyser til TV 2 at de i perioden før 3.mars flydde tre rundturer til Milano fra Oslo Lufthavn hver uke.



Det har også den siste tiden versert en debatt om hvorvidt man skal slutte å håndhilse på hverandre. Guldvog innrømmer at de har nølt litt på dette punktet, men kommer nå med en klar oppfordring.

– Jeg råder nå alle helsearbeidere til å finne alternative måter å hilse på, sier han.