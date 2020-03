Kommuneoverlege Anders Brabrand oppfordrer til at sosiale sammenkomster ikke blir gjennomført de neste 14 dagene.

Dette kan være bursdager, større familieselskap, treninger, konserter eller andre aktiviteter som ikke er nødvendig, står det i meldingen.

– Vi må hele tiden tiden gjøre det vi mener er nødvendig for å hindre ytterligere smitte. De aller fleste vil kunne takle en smitte, men vi gjør dette for å unngå at flere enn nødvendig blir smitta, spesielt eldre og sjuke folk, sier Brabrand.

Stenger skole

Kommuneoverlegen påpeker at folk ikke skal være engstelige, og sier at de ønsker å være føre var.

– Derfor håper vi at folk følger disse rådene og unngår miljø med flere personer samlet, sier han.

Kommunen har også besluttet å stenge Vinstra videregående skole de neste 14 dagene.

Det er kriseledelsen i fylkeskommunen som tok beslutningen lørdag, i samråd med kommuneoverlege Anders Brabrand i Nord-Fron kommune.

Årsaken er at et betydelig antall elever og en del av lærerstaben er satt i karantene fordi de kan ha hatt kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Fire smittet

Fire personer i Nord-Fron har fått påvist smitte, og over 100 personer er satt i karantene. Beslutningen om å stenge skolen er et «føre-var»-tiltak og gjøres for å unngå spredning.

Kriseledelsen i Nord-Fron kommune understreker at øvrige skoler og barnehager går som vanlig inntil videre.

Kommunen ber også sine innbyggere ta ekstra forholdsregler de neste ukene.

Tidligere denne uken ble flere begynte koronaviruset å spre seg på flere skoler i Norge. På fredag opplyste lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet at de foreløpig ikke legger ned noen retningslinjer om hvorvidt skoler eller barnehager skal stenge eller ikke.

– Det ligger i saken at vi må vurdere det. Men det har ikke vært aktuelt frem til nå, sa Lie.

Beslutningen er derfor opp til hver enkelt kommune.

Saken oppdateres!