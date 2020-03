Follo - Elverum 27-30 (9-19)

Elverum er seriemestere etter å ha slått Follo på bortebane lørdag ettermiddag. Det så ut til å bli en storseier, men Follo rystet gjestene og skapte spenning på tampen.

Det ble raskt en komfortabel ledelse for de tilreisende. Da pausesignalet lød i Sila Arena, ledet Elverum kampen hele 19-9.

Elverum var oppe i en ellevemålsledelse på 21-10, men Follo kom langt bedre med etter hvert som omgangen gikk. Follo sørget for at Elverum-ledelsen krympet til bare tre mål på 26-29 med drøyt tre minutter igjen.

Da det gjenstod to minutter, satte Asbjoern Madsen inn 27-30, som fikk Elverum-trener Michael Apelgren til å ta timeout.

Det var ikke nok tid for Follo til å skape et mirakel, og med noen sekunder igjen av kampen fastsatte Sigvaldi Gudjonsson resultatet til 30-27 for Elverum.

Tidligere Follo-spiller Alexander Westby ble Elverums toppscorer med sju mål. Follo-spillerne Asbjoern Madsen og Martin Lysdal Hansen hadde like mange.

Follo ligger på nedrykk med tre poeng opp til kvalifisering med to kamper igjen. Det er seks poeng opp til trygg grunn, så det håpet er ute. Fold-St. Hallvard er fortapt i bunn.