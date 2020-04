BMW 3-serie har alltid vært et godt alternativ for deg som liker å kjøre bil. Uten unntak har den levert kjøreegenskaper som få andre kan matche.

Suksessen har da også vært formidabel. Dette er BMWs mest solgte modell gjennom tidene.

Siste generasjon er nå på plass for fullt, med en rekke alternative drivlinjer. Etter å ha testet de mer snusfornuftige modellene, med dieselmotor eller som ladbar hybrid, er det nå på tide å ta seg en tur i modellen som foreløpig er den sprekeste. M340i xDrive Touring.

Her får tilsynelatende den mest entusiastiske 3-serie-kjøpere akkurat det han ønsker (ja, for det er flest menn som kjøper 3-serie): Nok plass til familien, firehjulsdrift og en råsterk 3-liters bensinmotor med sylindrene pent plassert i rekke.

Denne oppskriften gir i alle fall oss vann i munnen.

Vi har selvsagt testet den nye ladbare 3-serien også

Vinterbil, sportsbil og familiebil – alle betegnelsene passer til BMW M340i. Dette er en formidabel multikunstner ...

M light

BMW har de siste årene laget flere sporty modeller der man ikke har tatt steget fullt ut til å bli en fullverdig M. Den æren er det fortsatt M3 som vil få, i 3-serie sitt tilfellet.

M340i er en M light. Det positive med "light", er at den har betydelig lavere avgifter (og dermed pris), lavere driftskostnader og et mindre ekstremt oppsett på understellet.

Inntil nå har den bare vært tilgjengelig som sedan. Men det er stasjonsvogna vi nordmenn vil ha. Og nå er den her!

Spørsmålet er om M light-utgaven er en litt uinteressant stasjonsvogn – eller om det er et ypperlig kompromiss, som hele familien lever godt med.

Øyvind sikret seg BMW-scoop

Hva er nytt?

Når du ser på tallene, er det ikke så mye "light" over denne bilen. Du får 3-liters rekkesekser på 374 hk og 500 Nm dreiemoment. Det drar skinnet av pølsa, så det holder.

0-100 km/t tar 4,8 sekunder - og det butter ikke før den sperrede toppfarten på 250 km/t.

Rent visuelt er det mindre dramatisk enn de fullverdige M-modellene pleier å være. Det betyr at du ikke får breddede skjermer eller de firedoble enderørene.

Nå kjører Broom-Benny dieselbil igjen

Litt eksos må du regne med – men mindre enn konkurrenten Mercedes-AMG C43. 187 g/km CO2 klarer denne "verstingen" seg med.

Men den skiller seg likevel fra de andre med en ny grill, annerledes frontfanger med store luftinntak og to store enderør bak. I tillegg har grill, detaljer i fangeren og speilhusene fått en M-spesifikk gunmetal farge. Det siste er ikke veldig synlig på en svart eller grå bil – men velger du en litt sterk farge, blir det lettere for omverden å se at du har noe utenom det vanlige.

Innvendig er det heller ikke de helt store grepene som er tatt. Du får mye av det samme som i en vanlig 3-serie – med litt ekstra M-emblem her og der.

Interiøret i M340i skiller seg ikke veldig lite fra en vanlig 3-serie. Deilig og tykt ratt, gode sportsseter med sidestøtte og et glimrende infotainmentsystem er blant ingrediensene..

Snart får du BMW 3-serie som ladbar stasjonsvogn, også

Hva er styrker og svakheter her?

Det første vi er spent på før oppstart i en slik bil, er lydbildet. Her har BMW valgt en relativt nedtonet variant. Men det er en hes rasping, særlig ved oppstart, som gir godfølelse. Vi skulle gjerne hatt mulighet til å få enda litt mer vellyd, men her er nok også tanken å skille litt mellom ordentlig M-bil og en M340i.

Samme hensyn er tatt på design. Vi kunne godt tenke oss at den skilte seg litt mer fra en "vanlig" 3-serie. Men da ville den naturligvis begynne å snuse vel mye på M3-en.

Når du kommer ut på veien, får du imidlertid veldig mye godfølelse. Den lave sittestillingen er perfekt for en slik bil. Her er BMW i særklasse, og lar deg virkelig synke ned mot gulvet.

Nye 3-serie er en svært kjøreglad bil, som har fått en rekke oppgraderinger og en helt ny plattform. Med denne motoriseringen, M Sport differensial og en herlig girkasse, kommer alt skikkelig til sin rett. Man får følelsen av at det var akkurat denne bilen man så for seg, da nye 3-serie ble utviklet.

Bagasjerommet på stasjonsvogna er blitt hele 500 liter – og er lett å utnytte. Flere smarte løsninger gjør også hverdagen enklere. For eksempel felles seteryggen på baksetene ned elektrisk. Ryggen kan deles 60/40/60, det er posekroker, smart oppbevaringsrom for bagasjeromsskjuler og antiskli-system på gulvet.

Balansen er perfekt, bakhjulene får mest krefter, sånn det skal være, og den ligger fjellstøtt når du pisker på gjennom svingene. Dette er en seriøst rask bil! Vi skulle selvsagt ønske at vi fikk kjørt den med sommerdekk – for det blir garantert enda mye mer moro. Vinterdekkene er myke og sliter når du presser grensene.

Vi skylder også å gjøre oppmerksom på at bilen ikke er en komfortkonge. Litt må du ofre for at bilen skal være knivskarp ved aktiv kjøring. Så har du en humpete vei til og fra jobb, bør du teste før du handler.

Men stort sett går det veldig greit – og det lave støynivået imponerer også.

At den er sprek har vi alt slått fast. En ting er de 4,8 sekundene den trenger for å gå fra stillestående til 100 km/t. Enda mer imponerende, og brukervennlig, er frasparket ved forbikjøringer. Det er en fryd! Bare pass på å følge med på speedometeret. Her kan du fort få en overraskelse ...

De som alltid har likt 3-serie, vil kanskje reagere på at den nå er blitt såpass "voksen". Det er ikke lenger en liten og lett kompaktbil. Og selv om BMW har gjort hva de kan for å maskere størrelsen, og det med stort hell, er den ikke fullt så leken som de mindre modellene. 2-serie coupe har på mange måter tatt over rollen som "morobilen" i BMW-familien.

Fordelen med størrelsen, er naturligvis at du får mye mer plass. Det er ingen tvil om at 340i xDrive er en fullverdig familiebil.

Elektrisk eller diesel? Det er det store spørsmålet

Her sitter du godt og har bra med plass. 3-serie har vokst seg stor. Det nyter baksetepassasjerene godt av ...

Med tanke på den kraftige motoren, er forbruket overraskende lavt. 0,82 l/mil er tall som virkelig lar seg høre – og lavere enn for eksempel AMG C43 (0,96 l/mil. Husk at dette er tall basert på WLTP-metoden, og de er faktisk ikke helt urealistisk å gjenskape.

Direktøren råkjørte – mistet både førerkort og Ferrari

Hva koster den?

Prisene starter på like under 800.000 kroner. Testbilen ender på over en million. Og det kommer garantert de fleste kundebilene også til å gjøre.

Det høres kanskje mye ut – men det er betydelig lavere enn startprisen på Mercedes-AMG C 43. Sistnevnte har omtrent akkurat samme effekt og ytelser – men starter på nesten 100.000 kroner mer enn BMW-en.

Samtidig: Den ladbare hybriden av 3-serie, som også er en rask bil, starter på under 500.000 kroner. Så er spørsmålet hvor mye du synes de ekstra kreftene er verdt ...