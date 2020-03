Thorstvedt med Liverpool-varsko

Se Liverpool mot Atlético Madrid på TV 2 Sport 1 og Sumo onsdag klokken 20.00.

Liverpool er tilbake på vinnersporet med 2-1 over Bournemouth, men det var ingen stor kamp av serielederne i Premier League.

Adrián kunne ikke gjøre noe med målet til Bournemouth, men spanjolen leverte ikke en tillitvekkende kamp i målet til Liverpool.

Likevel er Liverpool-manager Jürgen Klopp er nødt til å stole på Adrián fremover. En hofteskade på Alisson Becker gjør at førstekeeperen også er ute i onsdagens returkamp mot Atlético Madrid. Kanskje er han ikke tilbake før etter landslagspausen.

– Adrián stoler ikke på seg selv. Han stoler ikke på at han skal klare å holde en ball, og med tanke på Atlético Madrid ser ikke dette bra ut, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Thorstvedt: – Mentalt problem for Adrián

Liverpools andrekeeper kom til Bournemouth-kampen med en stor tabbe i tapet som sendte de røde ut av FA-cupen mot Chelsea frisk i minnet.

– Det var en veldig rar scoring som man sjelden ser. Det er greit å rote med hendene, men et skudd som treffer i magen er bankers. Den går rett på omtrent. Den er bare inn i magen og hold, sier Thorstvedt.

– Adrián er kjempeshaky. Det er mulig feilen mot Chelsea påvirket ham, for han ser ikke trygg ut. Han stoler ikke på seg selv og hendene sine. Øye- og håndkoordinasjonen er helt ute og sykler, sier Erik Thorstvedt.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mener Liverpool har et keeperproblem med Alisson Becker ute. Brasilianeren er tidligst tilbake mot Everton mandag.

– De har ofte psykologer, og jeg tenker at dette er et mentalt problem for Adrián. Han stoler ikke på seg selv og hendene sine. Uten den selvtilliten er det vanskelig å stå i mål, mener Thorstvedt.

Tror Simeone liker det han ser

Liverpool har et vanskelig utgangspunkt mot Atlético Madrid. Spanjolene vant den første kampen 1-0. Dermed må de røde jakte på scoring onsdag kveld.

– Hvis ikke Liverpool hever seg betraktelig, kommer de til å ryke ut av Champions League. Liverpool ser mye mer sårbare ut i forsvarsspiller enn de har gjort tidligere. De er også mindre sterke i angrepsspillet. Jeg tror Diego Simeone (Atlético-treneren) sitter i den spanske hovedstaden og koser når han ser Liverpool opp mot den superviktige kampen, sier Brede Hangeland.

– Atlético Madrid er mye bedre enn West Ham og Bournemouth. Vinner de med samme resultat (2-1) som i de kampene, ryker de ut, sier Hangeland.