Arsenal - West Ham 1-0 (0-0)

Den franske spissen satte ballen enkelt i mål etter 78 minutter.

Før det hadde linjedommer markert for offside på Mesut Özil, som stod for den målgivende pasningen, men etter at VAR hadde kikket på situasjonen viste bildene at den var feilaktig dømt.

– Denne gangen faller avgjørelsen ned på Arsenal sin side og det er korrekt. Det har vært ting på VAR-fronten som har gått i mot Arsenal, og med ti minutter igjen er det et veldig viktig mål å få, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i studio.

Se scoringen og situasjonen i vinduet øverst!

Dermed kunne «The Gunners» og Mikel Arteta slippe jubelen løs og feire sin tredje strake seier.

– Jeg er glad jeg scoret for laget. Det var viktig med tre poeng i dag med tanke på tabellen. Det var en vanskelig kamp og jeg syntes egentlig at West Ham fortjente mer, sier Alexandre Lacazette i et intervju etter kampen.

Seieren betyr at Arsenal har fem poeng opp til Chelsea på 4.-plass.

West Ham yppet seg

Arsenal hadde før London-derbyet mot West Ham den lengste ubeseirede rekken i Premier League, med syv kamper – og åtte poeng opp til Chelsea på 4.-plass.

Bortelaget kjemper derimot for tilværelsen og hadde før lørdagens kamp like mange poeng som Bournemouth på 18.-plass.

Og det var gjestene som noterte seg for de største sjansene da klokken bikket 60 minutter.

Arsenal kunne takke en årvåken Bernd Leno, som avverget en kjempesjanse fra Michail Antonio etter timen spilt.

Hektisk åpning

David Moyes sine gutter åpnet friskest. Januar-signeringen Jarrod Bowen prøvde seg på et langskudd etter halvannet minutt.

Arsenal-keeper Bernd Leno strakk seg så langt han kunne, og fikk slått ballen ut til corner.

20 minutter senere var det vertene sin tur. Sokratis Papastathopoulos ruvet høyest i West Ham-boksen etter et innlegg fra Pierre-Emerick Aubemeyang. Grekeren stanget ballen i tverrliggeren.

– Det finnes flere veier til Rom, og det er derfor jeg elsker denne idretten. Det er ikke noe fasit på hvilken stil som er rett i fotball. Her ser vi et ekspansivt Arsenal-lag som tar risiko og et kompakt West Ham-lag som ikke tar sjanser, sier TV 2 Sportens fotballekspert Brede Hangeland i Premier League-studio.

Til pause var stillingen 0-0 og TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, mener Arsenal ikke skapte nok.

– Arsenal går fra denne omgangen med null avslutninger på mål, og da scorer du ikke, sier Thorstvedt.

– West Ham har hatt de største sjansene, skyter Brede Hangeland inn.

Arsenals neste kamp i Premier League er borte mot Brighton 14. mars, mens West Ham møter formsterke Wolverhampton søndag 15. mars.