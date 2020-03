– Verden følger med

Ifølge Utenriksdepartementet har de tatt opp spørsmålet om Kashmir i en årrekke.

– I dialog med indiske myndigheter uttrykker vi våre klare forventninger om at India overholder sine menneskerettighetsforpliktelser i Kashmir, og at de opptrer i tråd med folkeretten i sin håndtering av konflikten med Pakistan. Konflikt mellom de to landene er en viktig underliggende årsak til spenningene i området. Norge har ved gjentatte anledninger oppfordret India og Pakistan til å gå i dialog og ta nødvendige steg for å finne en fredelig løsning på den langvarige konflikten, sier kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm i Utenriksdepartementet.

En av appellantene utenfor ambassaden var samfunnsdebattanten Ali Chishti.

– Vår stemme skal sende et klart og tydelig budskap. Statsminister Narendra Modi, du skal skal vite at verden følger med. Du og dine likesinnede skal vite at din rasisme blir avkledd dag for dag. Du skal vite at kampen for rettferdighet engasjerer langt flere enn de som sprer hat og splittelse. Og du skal vite at Indias landsfader Mahatma Gandhi hadde snudd seg i graven hvis han hadde sett den hatefulle politikken din regjering står for, sa Chishti.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra den indiske ambassaden i Oslo.