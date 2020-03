Liverpool-Bournemouth 2-1

Med tre tap på fire kamper økte nok pulsen litt for Liverpool-supporterne da Callum Wilson satte inn 1-0 etter bare ni minutter. Scoringer av Mohamed Salah og Sadio Mané sørget for å roe nervene noe. Med seieren økte Liverpool forspranget i Premier League til 25 poeng.

– Det var en veldig god prestasjon etter en vanskelig start. Situasjoner som før det første målet hjelper virkelig ikke. Fra mitt ståsted var det 100 prosent en forseelse, sier Jürgen Klopp til BT Sport.

I forkant av åpningsmålet fikk nemlig Joe Gomez en kraftig dytt i ryggen av Wilson, men verken dommeren eller VAR reagerte på det.

Milner-redning

Til tross for motbakkestarten lot ikke Liverpool-spillerne seg stresse. Det var slett ikke ufortjent at Salah og Mané satte inn hver sin scoring før pause.

Bournemouth ligger utsatt til på tabellen, men kjempet godt på Anfield. Bortelaget var bare en heroisk James Milner-inngripen fra å utligne til 2-2 etter en drøy time. Ryan Fraser vippet ballen over Adrian og var på vei til å feire målet, men veteranen kastet seg etter ballen og fikk klarert på målstreken.

– Det er en av årets redninger i Premier League, sier TV 2 Sportens Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

– Bortsett fra målene var det kampens situasjon, smilte Klopp.

– Jeg ville ikke blitt overrasket om den ballen hadde gått inn. Det handler om kampforløpet. Vi hadde mange flere sjanser og kontrollerte kampen, men det er de små tingene, sier Klopp.

På overtid snublet Wilson da han skulle sette ballen i åpent mål.

– Heldige

Selv om Bournemouth hadde sine muligheter, hadde Liverpool vesentlig flere. Mané kunne blitt tomålsscorer med et fantastisk skudd et kvarter før slutt, men ballen smalt i krysstanga.

2-1 holdt likevel i massevis for Liverpool, som nærmer seg ligatittelen for hver uke som går.

– Det satt langt inne å få med seg de tre poengene, utbrøt kommentator Øyvind Alsaker da dommeren blåste av kampen.

– En slitekamp. En lettelsens seier for de røde. De er heldige som ikke slipper inn flere mål. Et par av mulighetene til Bournemouth er så store at det er utrolig at de ikke scorer på dem, la TV 2-ekspert Petter Myhre til.

– Hvis Liverpool ikke hever seg betrakelig til onsdag, kommer de til å ryke ut av Champions League, konkluderer Brede Hangeland.