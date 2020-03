Politiet ber foreldre kontrollere barna sine

Likevel var det fra tidlig morgen partystemning langs løypa i Nordmarka.

Over 30.000 tilskuere var ventet å reise til Holmenkollen før Oslo kommune valgte å avlyse arrangementet.

Men skifolket har ikke latt seg stoppe, og kort tid etter beskjeden om at det ble avlyst, ble det opprettet et Facebook-arrangement som oppfordret til å «raide» Holmenkollen.

«Raid kollen, they can't stop all of us» fikk raskt flere hundre medlemmer. Likevel har det vært liv langs løypa allerede fra tidlig lørdag morgen.

– De er her på egen risiko

Arrangøren Holmenkollen skifestival sier det er lite de kan gjøre når tilskuerne benytter seg av Nordmarka.

– Vi har anmodet folk om å holde seg unna. Men marka er et friområde, og vi har ikke myndighet til å bortvise folk, sier Ola Tangen, kommunikasjonssjef i Holmenkollen Skifestival til TV 2.

Politiet på plass i Holmenkollen

– Er dere overrasket over at folk trosser anmodningen og likevel kommer?

– Det har jeg egentlig ingen kommentar til. Men om man ser på antallet som går forbi her, så er det betydelig færre enn vi har sett tidligere år. Men de som er her er her på egen risiko. Vi ber dem ta vare på seg selv og andre, på tross av de oppfordringene vi har kommet med, sier Tangen.

Mer enn 100.000 smittet

Det er nå over 100 personer som har testet positivt for koronaviruset i Norge.

Fredag var tallet på smittede 113. Ingen er alvorlig syke.

Helsemyndighetene har nå advart mot å reise til flere steder, blant annet Nord-Italia, og flere skoler har de siste dagene blitt stengt etter at elever eller ansatte har fått påvist smitte.

Covid-19, som er navnet på det nye viruset, er tilsynelatende ikke livsfarlig for friske, unge mennesker, men eldre og de med kroniske sykdommer er i risikogruppen.

Lørdag har over 3500 mennesker dødd av smitten, og mer enn 100.000 har blitt smittet på verdensbasis.

FEST: Marius Bakken, William Svalestad, Tom Erling og Jacob Jacobsen har trosset rådene fra helsemyndighetene for å delta på festen i Holmekollen. Foto: Cecilie Rygh Trodal

– Har med antibac

Det virker ikke å bekymre Holmenkollen-publikumet, og enkelte grupper sier de tar forholdsregler.

– Vi sitter litt unna de andre. Og jeg fikk beskjed av mamma i morges om å holde en meters avstand til de rundt meg, og ikke håndhilse, sier William Svalestad (22).

Han og kompisgjengen ankom Holmenkollen med T-banen tidlig lørdag, og har med øl og desinfeksjon.

– Vi har med antibac, og vi skal være her til det er over, sier Marius Bakken (21).

De har vært i Holmenkollen under skifesten tidligere, og reagerte i år på at det var færre folk.

– Det var tomt på T-banen, men vi kosa oss alene, sier Bakken.