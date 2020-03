Det så lenge ut til at Therese Johaug (31) skulle komme i mål i ensom majestet, men svensken Frida Karlsson ville det annerledes.

Karlsson lå hele 53 sekunder bak Johaug etter 21,5 kilometer. Med én kilometer igjen var avstanden krympet til fem sekunder, mye takket være gode ski. Karlsson byttet ski underveis, noe hun fikk godt betalt for mot slutten. Like før mål fikk Karlsson kontakt med Johaug. På oppløpet gled hun forbi Johaug og tok sin første verdenscupseier.

– Jeg følte meg så bra i dag og hadde utrolige ski. Det var avgjørende at jeg byttet ski underveis, sier Karlsson.

– Jeg jaktet på henne og hørte at jeg tok tid på Therese. Til slutt gikk det hele veien, strålte Karlsson.

Vant verdenscupen

Til tross for Kollen-nedturen økte Johaug avstanden til Heidi Weng i verdenscupen sammenlagt. Hun har nå et forsprang det er matematisk umulig for Weng å ta igjen.

Ebba Andersson ble nummer tre på tremila.

Smøresjef Stein Olav Snesrud forteller at løperne sto fritt til å bytte ski underveis.

– Løperne bestemmer alltid selv. Vi gir selvfølgelig råd. Til sjuende og sist er det løperne som må føle på det underveis, sier Snesrud.

– Vi rådet dem til å starte på sitt beste par. De skulle ha et jevngått par i boksen. Da kunne de bytte til et par med bedre feste, fortsetter Snesrud.

Fikk luke etter 540 sekunder

Allerede etter 540 sekunder sa Johaug takk for følget til rivalene. Avstanden økte for hvert stavtak. Duracell-kaninen fra Dalsbygda lå drøyt 30 sekunder foran resten av feltet etter 10 kilometer. Etter tjue kilometer var det nesten minuttet, men så satte Karlsson og Andersson opp farten i gruppen bak. Den svenske duoen fikk raskt en solid luke.

Avstanden krympet raskt med tjue sekunder. Svenskene fikk los på Johaug, og 1,5 kilometer før mål var Karlsson bare 9,4 sekunder bak Johaug. Karlsson fikk kontakt like før mål og det endte med en spurtduell mellom de to skistjernene. Der var Karlsson sterkest.

– Som et utested

Det var langt færre tilskuere enn normalt i Holmenkollen, men politiet hadde nok å gjøre likevel.

Det var langt over 100 unge berusede personer langs løypene, ifølge politiet. Flere var ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Mange berusende ungdom fikk hjelp fra politiet og Røde Kors.

– Ungdommene blir beskrevet som lettkledde. Mange er ikke kledd for å være ute i marka hvor det er snø og kaldt, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB.

– Enkelte områder blir beskrevet som et utested. Tidligere var bråket mer spredt, men ettersom løypa er kortere i år, er folkemengden mer konsentrert, fortsetter Solberg.