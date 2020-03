I e-posten som ble sendt klokken 00.07 fremkom det at fotballturneringen «Eat, Sleep, Move» i Storhall Karmøy var avlyst. Beslutningen var tatt av Karmøy kommune.

Det synes Djerv 1919-trener Ferdinand Krohn Haaland lite om, av flere grunner.

– Det var bare flaks at jeg var våken. Laget skulle ha kamp klokken 08 om morgenen, sier Haaland, som trener klubbens J10-lag.

– Skaper frykt

Han mener tidspunktet avlysningen kom på er meget uheldig for de involverte barna, som er i alderspenner 6-11 år.

– Dette skaper frykt, og dette er bare trist for de rundt 2000 barna som deltar. Hvordan skal man forklare avlysningen for dem? spør treneren.

– Timingen og måten dette blir gjort på får en dessverre til å stille spørsmål. Hvorfor kunne vi ikke fått melding om dette i 18-tiden torsdag heller? Hvorfor ble ikke beslutningen tatt tidligere? Skjedde det noe så dramatisk sent i går at en måtte avlyse, sier treneren.

AVLYST: Denne eposten tikket inn hos Djerv 1919-treneren åtte timer før jentelaget skulle spille kamp.

Haaland mener barna ville bearbeidet avlysningen mye bedre om den kom tidligere.

– Jeg har fått inn melding om barn som synes dette var skummelt, og om barn som grein, på grunn av avlysningen, sier han.

Han mener det også er synd for arrangørklubb S.K. Vedavåg.

– De har lagt ned en vanvittig dugnadsinnsats for å gjennomføre dette store arrangementet, sier han.

– Skuffet

– Selvsagt er vi skuffet over at arrangementet blir avlyst i siste liten, men vi har forståelse for at sånt faktisk kan skje og dette er en unntakssituasjon som rammer flere arrangementer enn bare vårt, sier S.K Vedavåg Karmøy-leder Frank Vea til TV 2.

Han forteller lørdag ettermiddag at de er ferdig med å pakke ned.

– Vi jobber sammen med Bama å få gitt bort frukt og mat slik at andre får nyte godt av dette, sier Vea.

Han sier det vil komme en avklaring i løpet av uken hvorvidt cupen blir avholdt senere denne våren.

– Svakere hygieneferdigheter

På sine nettsider bekrefter Karmøy kommune at deres beslutning ble tatt sent fredag kveld.

– Beslutningen er gjort i hjemmel i smittevernloven paragraf 4.1, og er basert på en faglig vurdering av at vi står foran et potensielt utbrudd av koronaviuset i Vestland og Rogaland fylker, som kan ha store konsekvenser for mange mennesker i vår region, skriver kommunen.

Kommunen viser til Bergen kommunes nylige beslutning om å begrense innendørsarrangementer, samt Helsedirektoratets varsel om kommende møtebegrensning.

– Arrangementet Eat Move Sleep omfatter svært mange barn med svakere hygieneferdigheter enn voksne, skriver kommunen, som opplyser om at avgjørelsen er drøftet med Folkehelseinstituttet og tre kommuneleger.

– Vi beklager overfor alle som er skuffet over dette, overfor alle som har glede i fotballen og overfor alle frivillige, skriver kommunen.

Karmøy kommunes smittevernlege og kommunens pressekontakt har ikke besvart TV 2s henvendelser lørdag.