Het debatt om andrelagene på fotballtinget

Hun stilte videre et ledende spørsmål om hvorfor debatten om andrelagene til stadighet dukker opp på tinget.

– Det er opplevelsen av at de største klubbene i Norge som setter for stor dagsorden. De små klubbene må føle at fair play er for alle, slik oppleves det ikke nå.

Også Eivind Kopland fra Modum FK fremhevet dette fra talerstolen.

– Det er lite motiverende at klubber fra høyere i systemet topper lag på slutten av sesongen for å klare seg i divisjonen.

Arne Larsen Økland, 2. visepresident tok til ordet for at respekt mellom lag må ligge til grunn uansett hvilken ordning som er gjeldende.

– Når man hører om episoder der lag blir toppet på slutten av sesongen, er ikke det hensikten.

Gir seg ikke

Henriksen i Fram mener det har vært en enorm spissing av nivået.

– Da andrelagene kom inn i 2. divisjon var det fire avdelinger og 24 3. divisjonsavdelinger. Nå er det to 2. divisjonsavdelinger og seks 3. divisjonsavdelinger.

Han mener 2. divisjon er en del av toppfotballen.

– Vi tror også at Eliteserielagene er tjent med å ha andrelag i 3. divisjon og de nest beste spillerne på utlån i 2. divisjonsklubber. Det gir fotballen en større og bredere kraft.