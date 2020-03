Eldrehjemmet Life Care Center i Kirkland i den amerikanske delstaten Washington er under føderal etterforskning som følge av det alvorlige smitteutbruddet som har krevd flere liv.

Til nå har ni personer omkommet som følge av koronaviruset ved hjemmet, som nå er under karantene.

Karantenen har gjort at ekteparet Gene og Dorothy Campell ikke får møte hverandre ansikt til ansikt. 89- og 88-åringen har vært gift i over 60 år.

– Frustrerende

Ifølge Sky News ble paret observert tidligere denne uken, da de ved hjelp av sønnen Charlie, forsøkte å fortsette møtene sine. Sønnen er avbildet når han holder mobilen sin opp til vindusruten som skiller dem.

– Han har begynt å vise symptomer, sier sønnen til TV-kanalen Q13 Fox.

– De har aldri vært separert slik som dette. Min mor trodde på et tidspunkt at far var død, hun visste ikke hvor han var, og det er meget frustrerende, fortsetter han.

Flere familier er nå sinte over hvordan viruset kunne ramme eldrehjemmet.

Under etterforskning

– Vi har klaget i flere dager over den manglende informasjonen, sier Kevin Connolly til NBC Bay Area.

Svigerfaren hans er ilagt karantene på senteret, og lærte ifølge kanalen, i likhet med mange andre, om utbruddet gjennom media. Senteret er nå under etterforskning for hvorvidt de fulgte gjeldende retningslinjer for å hindre smitte.

I fjor fikk senteret en bot på nær 620.000 kroner for hvordan de håndterte to influensautbrudd.

– Vi sørger med familiene som har mistet sine kjære, mennesker som var viktige mennesker av vår profesjonelle familie, sier sjef for kjeden som driver senteret, Beecher Hunter, i en pressemelding.

Ifølge Hunter sørger senteret nå for at beboerne som er ilagt karantene får gjennomført telefonsamtaler med sine familiemedlemmer.