Barcelona på Camp Nou. Det er et oppgjør de aller fleste fotballinteresserte har drømt om å spille.



Det gjelder også for Martin Ødegaard – og i kveld går drømmen i oppfyllelse når Lionel Messi og Barcelona står på motsatt banehalvdel for Real Sociedad.

– Det var ganske sykt å møte dem hjemme, det samme var det å spille mot Madrid. Det er jo disse kampene man har drømt om siden man kunne gå. Det å stå der ved siden av Messi, det å spille på Bernabéu... Det er jo surrealistisk, sier Martin Ødegaard i podkasten til TV 2s B-laget.

I den samme podkasten røper drammenseren hvordan Facebook-kontoen hans ble hacket i forbindelse med Real Madrid-overgangen. Da han logget seg på Facebook på kvelden, var det plutselig et bilde av Messi som prydet profilen.

I den senere tid har Ødegaard tidvis blitt sammenlignet med nettopp Barcelonas store superstjerne. Blant annet etter at han leverte en fantastisk målgivende pasning mot Alavés i fjor.

Selv bare ristet han på hodet av sammenligningen.

– Det er store ord både på Twitter og i media. Det er ofte svart-hvitt. Det er ofte for positivt, eller for negativt. Det er ting jeg prøver ikke å fokusere på, sa Ødegaard selv.

Har blitt overrasket over lagkameratene

Til Barcelona i kveld er det et Real Sociedad-lag i medgang som reiser. I midtuka ble cupfinale-plassen sikret. Og i serien har laget fra San Sebastian for alvor blandet seg inn i kampen om en Champions League-plass.

Opp til Champions League-plass er det bare to poeng. Opp til tredjeplassen er det bare ytterligere ett poeng.



Dessuten har Real Sociedad en kamp til gode på de øvrige lagene i tetstriden.

Martin Ødegaard legger ikke skjul på at han er litt overrasket over hvor godt laget har prestert i år.

– At vi skulle kjempe om en Champions League-plass hadde jeg ikke trodd. Jeg tenkte nok at Europa skulle være mulig. Samtidig merket jeg for at vi hadde masse kvalitet i laget, kanskje enda mer enn jeg hadde trodd. Jeg så jo en del kamper i fjor, men jeg var ikke klar over at det var så mange bra spillere og så høyt nivå. Så jeg merket jo i oppkjøringen at vi kunne være med om vi fikk litt flyt, sier Ødegaard.

På toppen av gode prestasjoner i serie og cup, reiser Real Sociedad til Barcelona i visshet om at de har hamlet opp med stjernegalleriet på en god måte allerede en gang denne sesongen. Ødegaard var faktisk skuffet over at det bare ble 2-2 i oppgjøret i San Sebastian.