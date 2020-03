– Jeg ble veldig overrasket, sier Trude Ravndal om den positive testprøven på koronaviruset.

Ravndal og vennegjengen på seks reiste til Nord-Italia for nøyaktig to uker siden. Siden hjemreisen har Ravndal vært i karantene på hytta med mannen sin.

Det skal hun være i to uker til etter at hun testet positivt på koronaviruset.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Svimmel

Mange i reisefølget var litt forkjølet under skiferien. Ravndal kjente seg svimmel etter noen dager, så svimmel at det ble tungt å ta av slalåmskoene.

– Siden vi var så tett i lag virket var det rart jeg også ble forkjølet. Det hadde overhode ikke falt meg inn at det var koronavirus, forteller Ravndal.

Den første testen tok hun tirsdagen etter hun kom hjem. I en bil utenfor ambulanseutgangen kom helsepersonell i full smitteverndrakt for å teste Trude. Hun fikk en lang bomullspinne godt opp i nesen, og så en ned i halsen.

– Det var ganske ubehagelig. Hele opplevelsen var som på en film, sier Ravndal.

Den første testen slo ut verken negativt eller positivt. Det var ingen gode forklaringer på hvorfor det skjedde. Så ble hun testet igjen to dager senere, og det ble bekreftet at hun var smittet.

KORONASMITTET: Trude Ravndal vet ikke om hun ble smittet på vei til eller fra Nord-Italia, men hun kjente symptomer under skiferien. Foto: Privat

Kjente det i brystet

Trude Ravndal beskriver symptomene som milde. Det som har skilt seg ut har vært denne tunge, ubehagelige følelsen i brystet.

– Vanligvis når jeg er forkjølet beveger det seg rundt i kroppen. Først har du sår hals, så verk i kroppen. Denne gangen holdt det seg mest i brystet. Jeg lurte jo på om det skulle flytte seg snart, sier Ravndal.

Hun beskriver likevel symptomene som milde. Hun hoster ikke, og har heller ikke verk i kroppen. Hun nyser heller ikke, og har ikke rennende nese. I tillegg har hun jobbet helt normale arbeidsdager i karantene. Det har faktisk vært så hektisk, at hun nesten ikke har rukket å lese seg opp om koronaviruset på nett.

– Men du vil tenke at folk faktisk dør av dette. De som er over 60 år har også større risiko for det. Jeg er jo 56 nå. Det er ikke så langt til 60. Det er ikke til å komme forbi at jeg har tenkt tanken, sier Ravndal.

Smittefare

I reisefølget var det kun Ravndal som testet positivt, til tross for at de har vært tett på hverandre i en uke. Heller ikke mannen hennes har testet positivt på viruset.

– Det virker som det smitter fort til enkelte. Men når vi har vært seks personer på tur så smitter det tydeligvis ikke så lett likevel, sier Ravndal.