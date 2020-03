– Det er gøy. Det er stemning og tradisjon, sier Elena Furuseth (17).

Hun og venninnen Madeleine Lien Søstrand (17) er en av flere hundre tilskuere som har trosset helsemyndighetenes advarsler, og i dag oppholder seg langs løypa i Holmenkollen for å se på kvinnenes 30 kilometer.

– Vi oppfordrer publikum til å ikke oppsøke arenaen eller Holmenkollen denne helga, sa arrangør Ingvild Bretten Berg torsdag.

Likevel er det fra tidlig morgen partystemning langs løypa i Nordmarka.

Over 30.000 tilskuere var ventet å reise til Holmenkollen før Oslo kommune valgte å avlyse arrangementet.

Men skifolket har ikke latt seg stoppe, og kort tid etter beskjeden om at det ble avlyst, ble det opprettet et Facebook-arrangement som oppfordret til å «raide» Holmenkollen.

«Raid kollen, they can't stop all of us» fikk raskt flere hundre medlemmer. Nå er det ut som det likevel blir liv langs løypa på kollen-lørdag.

– Du har bare ett liv

Madeleine og Elena mener rennet i Holmenkollen er en viktig tradisjon, og synes det er synd at frykt for at koronaviruset skal smitte en enda større del av befolkningen skal komme i veien for folkefesten.

– Det er kjipt at det skal bli avlyst når det bare er en gang i året, sier Elena.

Madeleine synes koronafrykten er hauset opp, og mener man må gripe dagen.

– Du har ett liv, du veit aldri når det er over, sier hun.

– Har med antibac

– Vi sitter litt unna de andre. Og jeg fikk beskjed av mamma i morges om å holde en meters avstand til de rundt meg, og ikke håndhilse, sier William Svalestad (22).

Han og kompisgjengen ankom Holmenkollen med T-banen tidlig lørdag, og har tatt enkelte forholdsregler.

– Vi har med antibac, og vi skal være her til det er over, sier Marius Bakken (21).

De har vært i Holmenkollen under skifesten tidligere, og reagerte i år på at det var færre folk.

– Det var tomt på T-banen, men vi kosa oss alene, sier Bakken.

Politiet vil ikke blande seg

Fredag sa politiet til TV 2 at det er lite de kan gjøre om folk ønsker å bruke skogen, og at de forholder seg til at det i Norge er allemannsrett, altså at hvem som helst kan oppholde seg i marka.

– Så langt er det god kontroll og rolig, det er mange frivillige, og politiet er på stedet. Så lenge de som er i området forholder seg ti lde retningslinjer og veiledninger som kommer fra arrangøren, så går dette veldig bra, sier oppdragsleder i Oslo politidistrikt Tor Guldbrandsen til TV 2.