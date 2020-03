Testkaos i USA legger press på Donald Trump

Så langt er over 332 personer smittet og 17 døde i USA, ifølge CNN. Hovedvekten av smittetilfellene har skjedd vest i landet, men fredag ble de første dødsfallene i Florida bekreftet.

28 stater har enten fått påvist smitte, eller tester nå for smitte. Inn mot helgen har flere uttrykt sin misnøye med hvor lite tester som er blitt gjennomført.

– Treghet fra myndighetene

I New York har de lokale myndighetene purret på ytterligere hjelp.

– De to testpakkene fra helsemyndighetene som tidligere er sent er ikke nok til å møte behovet til USAs mest folkerike by. New York må få tilsendt flere så snart det er mulig, skriver byen i et brev fredag.

– Tregheten til myndigheten har hindret vår mulighet til å slå ned på denne epidemien, skriver de videre.

– Amatørshow

Doktor Irwin Redlener ved universitetet i Columbias senter for smitteberedskap er krass i sin omtale av myndighetenes arbeid.

– Dette er det mest hårreisende nivået av inkompetanse vi har sett hos en administrasjon i manns minne, sier han i et intervju med TV-kanalen MSNBC.

Han mener Bush-administrasjonens arbeid under orkanen Katrina i 2005, som ødela store deler av New Orleans, blekner i forhold.

– Dette er et et forbløffende amatørshow fra Det hvite hus, sier doktoren videre. Det har ingenting å gjøre med politikk å gjøre, men hvordan arbeidet er gjort, når vi har startet og hvor mange tester som er gjennomført.

Han viser til den store forskjellen mellom utførte tester i USA sammenlignet med land som Sør-Korea.

Ifølge smittevernsetaten CDC var 1583 personer testet ved utgangen av torsdag, og de har også sendt ut materiale som skal kunne dekke 75.000 tester, i tillegg til at et privatselskap med anbud hos staten har ressurser til å teste 700.000.

Tidligere denne uken hadde Sør-Korea testet over 100.000 mennesker, og begynte tidlig med tiltak som drivethrough for koronatester, direkte inspirert av McDonalds og Starbucks, ifølge myndighetene.

– Lager millioner

USAs president Donald Trump, forsvarte fredag myndighetens arbeid, da han besøkte helseetaten Center for Disease Control i Atlanta, Georgia.

– Alle som vil ta en test, kan få en test nå. De lager millioner flere tester nå, uttalte Trump da.

– Testene er perfekte, fortsetter presidenten.

I delstaten California, hvor tusenvis blir overvåket, mistenkt for smitte, er kun 516 tester gjennomført ved utgangen av torsdag, skriver New York Times. Antallet smittede i USA og delstaten inkluderer ikke de 21 bekreftede tilfellene på cruiseskipet Grand Princess, som ligger et stykke utenfor San Francisco.