Det var visepresident Mike Pence som kunngjorde resultatet av den første testingen av 45 personer om bord fredag. Han sa at den viste at to passasjerer og 19 fra mannskapet er smittet av viruset.

Ifølge Aftonbladet er tre av passasjerene svenske.

Cruiseskipet Grand Princess har ligget i karantene utenfor San Francisco med over 3.500 personer om bord siden onsdag, etter at det ble kjent at to passasjerer på forrige cruise hadde testet positivt, hvorav en er død.

Pence sier skipet nå skal flyttes til et avlukket kaiområde, og at alle de 3.533 om bord skal testes for viruset.

Bortsett fra dem som tester positivt, vil passasjerene deretter trolig kunne gå fra borde, mens mannskapet, som kan ha vært i kontakt med passasjerene på det tidligere cruiset, blir igjen om bord i karantene.

Fikk ikke lov å gå til kai

Grand Princess skulle på et cruise til Hawaii da det oppsto mistanke om virussmitte om bord. Skipet vendte da om, men fikk ikke lov å gå til kai i San Francisco og ble beordret til å holde seg på god avstand fra kysten.

Et helikopter fra nasjonalgarden heiste ned utstyr for testing, og de 45 personene om bord det var mest usikkerhet rundt, ble testet.

Ifølge Johns Hopkins-universitetet er det hittil registrert 278 tilfeller av koronasmitte spredt rundt om i halvparten av USAs delstater.

– Som et fengsel

Denise Stoneham (52) er ombord i båten med sin ektemann. De siste dagene har de kun vært i lugaren sin.

De har ikke kontakt med crewet ombord, bortsett fra at de med jevne mellomrom kommer til ikledd masker, og skyver brett med mat under døren inn på rommet.

– Det er som et fengsel, men til sjøs, sier Stoneham til New York Times.

President Donald Trump har nylig signert et vedtak som bevilger 75 milliarder kroner til å bekjempe viruset. Han foretrekker at passasjerene på cruiset blir værende på båten.

– Jeg vil helst det, for jeg tallene slik de er. Jeg trenger ikke at det blir dobbelt så mange på grunn av et skip som ikke er vår feil, sier Trump ifølge Newsweek.

– Og det er ikke de ombord sin feil heller. De er i hovedsak amerikanere, så jeg kan leve med det uansett. Jeg vil helst at de blir på båten, men jeg forstår om de etter hvert blir hentet av, sier presidenten.

Videre hevdet han at virustester er tilgjengelig for alle som trenger det, selv om hans egen administrasjon har innrømmet at det er mangel på koronatester.

17 døde

Av dem har 17 dødd av sykdommen, 14 i delstaten Washington, to i Florida og en i California. De fleste av de døde i Washington var på samme sykehjem utenfor Seattle.