Bomben, som ble funnet fredag formiddag, er britisk og stammer fra andre verdenskrig. Den inneholder 40–45 kilo med TNT, skriver Bergens Tidende.

Bomben skal senkes under vann og slepes ut til Kvarven, der Forsvarets minedykkerkommando skal detonere den.

Personer som oppholder seg i bygg fra og med Tollbodkaien og ut Nordnesbodene, kunne etter midnatt gå tilbake til normal tilstand, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding natt til lørdag.

– Det understrekes at Forsvaret vurderer risikoen for utilsiktet detonering som svært liten, men det vil alltid være en viss risiko ved slike operasjoner. Idet bomben er senket under vann, er det ikke fare for skade på publikum, skriver operasjonsleder Terje Magnussen i pressemeldingen.

Bomben vil mest sannsynlig bli uskadeliggjort lørdag på dagtid, opplyser Magnussen.

Varsel om tidspunkt vil bli orientert i god tid før det skjer. Folk som er registrert i området, vil bli varslet med sms.

Politiet har avsluttet aksjonen ved Skolten.

