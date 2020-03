– Vi har hatt det veldig gøy de første ukene vi har sittet i regjering sammen, sier hun.

Sterk anbefaling av seg selv og partilederen

Nå binder de tre seg til hverandre som et samlende sterkt lag, og Rotevatn og Raja går ut med en kraftig anbefaling i TV 2 av valgkomiteens innstilling med Skei Grand på topp og dem selv som nestledere.

– Valgkomiteen har jobbet i seks måneder, og de har nedlagt en usedvanlig mengde arbeid, og etter nøye vurderinger kommet fram til en enstemmig innstilling, som de anbefaler til oss. Landsmøtet er suverent, men jeg håper at de velger å følge en enstemmig innstilling. Det er det som skaper forutsigbarhet og ro, og gir grunnlag for at vi kan stå samlet. De har gått foran og vist vei, og jeg tror vi vil gjøre klokt i å følge den enstemmige innstillingen, sier Raja.

På spørsmål om det vil være en fordel om Elvestuen ikke stiller til kampvotering mot Skei Grande, svarer Rotevatn at han anbefaler valgkomiteens innstilling.

– Jeg er glad for den tilliten jeg har fått av valgkomiteen, og håper landsmøtet er enig i det. Og jeg synes også den komposisjonen de har foreslått med ulike folk til ulike verv og roller er god, så jeg vil anbefale den. Men det er selvfølgelig opp til landsmøtet sier han.

Likestillingsministeren beundrer sterk dame

Skei Grande legger ikke skjul på at den siste tiden har vært krevende.

– Jeg kan ikke si at det alltid er kjempegøy å stå i samme kamper, og heller ikke karakteristikker man får, men som leder må du tåle at det er en debatt om deg.

Raja gir henne en klapp på skulderen og utbryter.

– Trine tåler utrolig mye. Makan til sterk dame! Hva hun har vært igjennom!

–Det er beundringsverdig at hun vil ta kampen, at hun vil samle Venstre og stake ut kursen for partiet videre. Det er vi veldig stolte av, så takk for at du tar på deg en ny oppgave, sier han.

Venstre-troika Trine Skei Grande, Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Foto: Morten Leander Kristoffersen

– Du er blitt kritisert for å ha tatt maktgrep, vill man sagt det om en mannlig leder?

– Nei, de hadde i hvert fall ikke brukt de samme begrepene. Det å være kvinnelige og mannlige politikere blir behandlet forskjellig på godt og på vondt.

– Som likestillingsminister vil jeg si at det er fint vi har en kvinnelig partileder, og det er fint at hun bruker muskler, sier Raja.

Men han avviser at hun har blitt urettferdig behandlet fordi hun er kvinne.

– En partileder blir ikke urettferdig behandlet, men hun har virkelig stått i det. Det er ikke lett å være partileder, og at Trine velger å fortsette har jeg veldig stor respekt for, og at kvinner viser muskler, det heier jeg på hver eneste dag, sier hun.

Vil gi ny giv

Skei Grande kvitterer med at de nye nestlederne vil gi henne ny giv, hvis det e de tre som blir valgt til ny Venstre-troika på partiets landsmøte 17. til 19. april.

– Ja, jeg synes det er inspirerende å jobbe med nye folk, og så synes jeg det er inspirerende at det gror så bra etter meg, at det er så mange talenter, og at det så mange talenter og flinke folk her som kan ta store jobber etter meg. Jeg har i hvert fall prøvd å alltid være en sjef det gror etter.

– Og nå vil dere støtte henne i ett og alt?

– Jeg håper ikke de lover å støtte meg i ett og alt, da blir det kjedelig, ler Skei Grande.

– Altså, hvis du skulle finne på skikkelig dumme ting, så skal vi nok si fra, men den innstillingen som nå har kommet til ny ledertrio, det skulle bli bra, med meg og Abid og Trine sammen. Det er selvfølgelig opp til landsmøtet, men jeg tror det er noe som vil fungere godt, og at vi sammen kan få Venstre til å løfte seg godt over fire prosent i valget i 2021, sier Rotevatn.

Rotevatn for aktiv dødshjelp

Mens Raja er en del av den mer tradisjonelle fløyen i Venstre, hører Rotevatn hjemme på den liberale siden.

– Landsmøtet skal ikke bare å fokus på posisjoner, men på politikk, og der kan det bli tøffe brytninger framover. Men vi er i hvert fall enige om at vi skal løfte partiet framover, det er jobben til en ledelse, sier Rotevatn.

Synet på aktiv dødshjelp, som kommer opp på landsmøtet, er ett av de politiske spørsmålene som skiller dem. Rotevatn er for å utrede aktiv dødshjelp.

– Det er et veldig vanskelig etisk spørsmål, det synes mange, og det synes jeg, også, men jeg har alltid vært for at det må folk få lov til å bestemme selv, sier han.

Raja er uenig.

– Jeg er mot aktiv dødshjelp, dels fordi staten ikke skal ta livet av sine egne borgere, men det er også en stor utglidingsfare. Det legger stort press på en familie. Er du syk i en familie, så kan det fort føles som en belastning, og den muligheten kan fort komme opp foran deg, så jeg mener at det er et etisk og moralsk spørsmål, sier Raja.

Venstre-lederen har to prosjekt for partiet.

– Det er å skape grønn vekst i Norge og redde klimaet, men også satse på barn og unge på en ny måte, med en skole som virkelig er med på å bygge opp frie mennesker inn i den omstillingen Norge skal ha, sier hun.