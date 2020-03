Komiker Kristian Valen er på turne med showet «Åsted Valen» i disse dager. Fredag kveld hadde 400 personer møtt opp på Hjertnes kulturhus i Sandefjord.

Men etter en liten halvtime ble showet avlyst.

– Tilstanden han var i gjorde det uforsvarlig å fortsette showet. Det var det eneste riktige overfor publikum og Valen selv, sier Lars Fuglevik, seksjonsleder for kultur og kino i Sandefjord.

– Skandaløst

Erik Caspersen hadde blant annet med seg sin 70 år gamle tante på showet. Han er rystet over hele opplevelsen.

– Det var skandaløst og skuffende, ikke minst. Jeg hadde gledet meg i flere måneder, så er det dette som skjer, sier Caspersen.

SKUFFET: Erik Caspersen hadde gledet seg i flere måneder til showet. Foto: Privat

Han forteller at Valen snøvlet og var usammenhengende den tiden han var på scenen. Caspersen er glad han får pengene tilbake, men er likevel veldig skuffet over episoden.

– Vi hadde jo betalt for å se et show, og vi hadde gledet oss. Det er ikke noe hyggelig, sier den skuffede tilskueren.

Får tilbake pengene

Alle som har bestilt billetter gjennom hjemmesiden får pengene tilbakebetalt med en gang. På mandag kan de som har kjøpt billetter lokalt møte opp og få dem refundert.

Fuglevik sier at de har sendt ut en beklagelse til publikum som fikk spolert kvelden sin.

– Det er veldig trist, sier han.

Arrangøren åpnet dørene som normalt 25 minutter før, og fikk tilbakemelding fra Kristian Valens manager om at alt var i orden. Fuglevik stiller seg undrende til at Valen fikk lov til å gå på scenen.

TRIST: Lars Fuglevik synes det er synd at kvelden endte som den gjorde. Foto: Eivinn Ueland, Sandefjord kommune

– Vi hadde ingen ytterligere kontroll på at noe var i gjerde, sier Fuglevik.

Beklager til publikum

I en pressemelding beklager Kristian Valen på det sterkeste når det gjelder det som skjedde under showet.

– Jeg innser nå at jeg trenger hjelp og at jeg vil gjøre alt for å kunne komme tilbake som en ny og bedre Kristian. Jeg ber om ro og forståelse ovenfor mine nærmeste og meg selv for å raskest mulig komme tilbake. Igjen beklager på det sterkeste. Jeg er flau og lei meg for alle de jeg har sviktet, skriver han videre.

Videre sier Valen at han den siste tiden har vært gjennom en krevende periode, og innrømmer at alkohol har blitt en «følgesvenn» som over tid har tatt overhånd. Komikeren opplyser også at han er i dialog med helsevesenet for behandling.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med Valens manager, Geir Hamnes, men har ikke lyktes med å få svar.

Til Dagbladet sier han at det vil bli tatt en avgjørelse om Valens kommende forestillinger i starten av neste uke.