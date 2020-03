Før landskampen på norsk jord, fikk Casper Ruud en uvanlig utfordring

Til daglig spiller Casper Ruud mot verdens beste tennisspillere. Da han fredag ettermiddag sørget for at Norge gikk opp i en 2-0-ledelse i landskampen mot Barbados, var motstanden litt svakere enn normalt.

34-åringen Darian King fra Barbados er for øyeblikket rangert som nummer 583 i verden.



Og nettopp det gjorde forberedelsene litt vanskeligere enn vanlig for Casper Ruud.

– Det er annerledes å møte lavere rangerte spillere. For når du møter høyere rangerte spillere, så kan du jo se video og analysere så mye som mulig. King har ikke hatt ATP-ranking på mange år, så det var ikke så lett å vite hva som ventet meg, sier Casper Ruud.

Han var storfavoritt før kampen og vant som ventet 2-0, men King overrasket likevel.

– Jeg prøvde faktisk å sniktitte litt på han på trening for å se hva han kunne komme med. Men jeg var nok forberedt på alt. Han hadde en hakket bedre serve enn jeg hadde forventet, men heldigvis klarte jeg å nøytralisere den ganske bra, sier Ruud.

Får hjelp til analyse

Normalt sett overlater nemlig ikke teamet rundt Casper Ruud noe til tilfeldighetene når det kommer til analyse.

Et eksempel er at sportssjef i Norges Tennisforbund, Øivind Sørvald, over flere år har jobbet med analyse på vegne av Team Ruud.

Han analyserer motspillere – og har full kontroll på hvor de pleier å slå, hvor de slår godt og hvor de helst ikke vil at ballen skal lande.

– Når vi er fra Norge kan ikke vi gjøre det samme som spillere fra de beste nasjonene. Da blir de bedre enn oss. Vi må gjøre noe bedre, forklarte Sørvald da han holdt et lite foredrag i forkant av Davis Cup-kampene i Oslo Tennisarena.

Han viste fram litt av sitt statistikk-lager. På samme måte som han har kontroll over hvor motstanderne har sine styrker, vet han alt om hvilke posisjoner Casper Ruud bør ha på banen for å ha størst mulig sjanse til vinnerpoeng.

– Vi har fått kjempebra hjelp av Øivind. Når målet er å bli veldig, veldig god, så er det viktig å ta tak i alle detaljer, sier pappa og trener Christian Ruud.

– Fair sjanse for finalespill

Han fikk se Norge ta en solid 2-0-ledelse over Barbados da Davis Cup-sirkuset inntok Oslo Tennisarena fredag. Turneringen spilles best av fem, og alt tyder på at Norge vil avgjøre det hele i doublekampen lørdag.