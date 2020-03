Idrettsmyndigheter og kringkastere er blitt innkalt av regjeringen i England for å diskutere beredskapsplaner for koronaviruset.

– Premier League er forberedt på at Public Health England (engelske helsemyndigheter) kan komme til å anbefale at kamper blir spilt for tomme tribuner, som man har sett i Italia, skriver Sky Sports.

De melder også at ligaen vurderer andre beredskapsplaner. Blant annet bannlysing av folk som er over 70 år gamle.

Noe som potensielt kan by på problemer for Crystal Palace-manager Roy Hodgson (72).

I England har 163 personer testet positivt på viruset, og en person fra Reading er død som følge av det.

Muligens flere TV-kamper

Sky News melder også at Premier League mest sannsynlig vil foreslå for kringkasterne at flere kamper kan kunne gå på TV, dersom viruset sørger for at tribunene tømmes.

Planen for mandagens møte er at man skal gå gjennom et bredt spekter av scenarioer i håp om å komme til enighet om en plan for å beskytte publikum.

Flere av klubbene har de siste dagene gått ut med pressemeldinger der de ber om at folk vasker hendene og respekterer faren for smitte. Men inntil videre har det ikke blitt gjort noen lignende tiltak som i Serie-A.