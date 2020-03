Se møtet med faren til Alexander Bolsjunov over

Faren til verdens beste langrennsløper, Alexander Bolsjunov, har aldri vært på et verdenscuprenn i langrenn.

Lenge har han sett frem til den kommende helgen, hvor han skulle få oppleve den berømte stemningen i Holmenkollen.

Det gikk ikke helt som planlagt.

– Nyheten om at stadion blir stengt for tilskuere var noe av det første som møtte meg da jeg kom til Norge. Dette blir selvsagt ikke slik jeg hadde sett det for meg, sier faren.

Han har samme navn som sønnen, Alexander, og kan kun et par ord på engelsk. Takket være en tolk får han formidlet skuffelsen over at søndagens femmil vil gå for tomme tribuner.

– Det er veldig synd at jeg ikke får oppleve publikum her. Alexander snakket mye om det etter fjorårets løp, så dette blir litt rart, innrømmer faren som har oppkalt sønnen etter seg selv.

Vurderer å lure seg ut i marka

Selv om tribunene inne på arenaen er stengt, er det ventet at flere vil ta turen opp i skogene og marka under helgens skirenn. Politiet har sagt at de ikke kommer til å stå i veien, mens arrangørene håper at folk holder seg vekke.

– Jeg aner ikke hva jeg gjør på søndag, jeg må jo få sett Alexander. Kanskje kommer jeg meg ut i marka, sier han.

– Hvor ofte har du vært tilstede og sett Alexander gå renn i verdenscup, VM eller OL?

Senior Bolsjunov rekker én finger i været som tegn på at søndagens femmil i Holmenkollen er første gang han er på plass og ser sønnen gå verdenscup.

Familien Bolsjunov bor i Podyvotje, i sør-vest i Russland, helt på grensen til Ukraina. Verdens beste langrennsløper sin far kjørte fem-seks timer i bil til Moskva, deretter var det fly til Norge.

Alexander Bolsjunov reiste til Norge for å se sin sønn live for første gang.

– Det tar én dag å komme hjemmefra til ditt land, sier han til TV 2s reporter.

– Din kone er ikke med?

– Nei, hun er for nervøs til å orke en slik påkjenning. Hun tør ikke engang å se skirenn på tv. Hun synes det blir for spennende.

Prøvde løypa som sønnen skal gå på søndag

Bolsjunov har denne vinteren vært imponerende stabil og Johannes Høsflot Klæbos rival er på vei mot seier i verdenscupen.

– Det er ikke noe hokuspokus bak fremgangen hans. Han har lært hjemme at det er kun mye og hardt arbeid som nytter - uansett hva du holder på med, sier senior.

Fredag fikk han selv prøvd seg i femmilsløypa som sønnen skal gå på søndag.

– Hardt, sier senior Bolsjunov etter å ha tatt av seg skiene.

– Jeg har ikke gått klassisk på mange år og skiene var bakglatte. Dagsformen kunne nok også vært bedre, det ble en hyggelig kveld i Oslo med god vin i går, forklarer pappa Alexander Bolsjunov til TV 2.