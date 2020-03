Gruppen knyttes til minst fem drap, skriver The Guardian. De fem medlemmene av Atomwaffen Division (AWD) er siktet for ulike alvorlige forbrytelser.

En 26-åring fra Texas som omtales som gruppens leder er kjent under aliaset «Rape». Han er siktet for å ha planlagt å ringe inn falske nødmeldinger i håp om at bevæpnet politi skulle slå til mot adressene.

Fire andre personer er siktet for å ha truet journalister og personer knyttet til Anti-Defamation League, en organisasjon som kjemper mot antisemittisme.

Atomwaffen-medlemmer er involvert i flere drap, et medlem er siktet for å ha drept to andre medlemmer, et annet medlem ligger på sykehus etter at han, ifølge siktelsen, drepte ekskjærestens foreldre og rettet våpenet mot seg selv.

De siktede skal blant annet ha sendt truende plakater med til sine ofre. Plakatene var utstyrt med hakekors og hadde teksten «disse menneskene har navn og adresser».

«Du har blitt besøkt av dine lokale nazister», står det nederst på plakaten.

To av de siktede skal ha besøkt steder i Europa knyttet til nazismen, skriver The Guardian. De skal blant annet ha posert med et Atomwaffen-flagg i konsentrasjonsleiren Auschwitz, hvor mer enn én million jøder ble drept under 2. verdenskrig.