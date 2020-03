I Folkehelseinstituttets laboratorium i Oslo analyseres prøver for å slå fast om syke personer faktisk er smittet av det nye koronaviruset.

Til nå har det blitt tatt rundt to tusen prøver av syke nordmenn rundt om i landet.

På laboratoriet sitter ingeniør Rasmus Kopperud Riis og analyserer prøvene.

– Her ser du at disse kurvene stiger, sier han og peker på en av de mange dataskjermene i laboratoriet.

– Hva forteller det?

– At denne prøven er positiv, sier han.

Fire forskjellige typer koronavirus

Bak ham står Karoline Bragstad, som er en av landets aller fremste eksperter på virus, med doktorgrad i virologi. Hun forteller at de nå har fokus på å kartlegge smittebanene til viruset.

– Ved å gå inn i virusets genetikk kan vi se på hvem som har smittet hvem. Det kan vi se om vi har prøver fra et stort nok området, sier Bragstad.

– Kan man se hvilken person som har smittet vedkommende, før den syke ble smittet?



– Ja, det kan vi hvis vi er heldige.

Hun forteller at koronavirus ikke er noe nytt. Allerede for 80 år siden fant forskere koronavirus som stammet fra flaggermus.

OMFATTENDE TESTING: Omkring 2000 personer er testet for koronavirus så langt. Foto: Martin Berg Isaksen/TV 2

Vet lite om utviklingen

Det er fire ulike koronavirus som i lange tider har sirkulert i kroppene våres. Når disse har gjort oss syke, har vi blitt forkjølet. Nå er håpet at dette nye koronaviruset kun er et femte i den rekken, og at vi kun blir forkjølet av det.

– De har oppstått på samme måte som det koronaviruset som vi har i dag, for en hundre år tilbake i tid. Det kan godt være at dette utvikler seg til å bli et av de helt vanlige forkjølelsevirusene som kjenner til i dag, sier eksperten.

Hvordan smitten vil utvikle seg, vet ikke virologene mye om foreløpig. Det er fremdeles i en fase der de mater dataprogrammer med informasjon før de kan bygge modeller som viser ulike smittescenarier.

Det man vet, er også at viruset trives dårlig i høye temperaturer. En lang og varm sommer kan i beste fall ta knekken på denne plagen.

– Vi vet ikke ennå, men vi håper på at det kan skje. Det er noe vi håper på, men vi må også ta høyde for at det ikke gjør det, sier eksperten.