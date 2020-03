Sommeren 2019 gikk flere videoer viralt etter at mennesker tok ut en iskremboks fra butikkhyllene, slikket på isen, for så å legge dem tilbake.

En av de som prøvde å gjøre seg selv viral var D'Adrien L'Quinn Anderson (24) fra byen Port Arthur i delstaten Texas i USA.

I august dro han til en butikk og slikket på en iskrem fra Blue Bell Creameries. Deretter la han iskremen tilbake og la ut videoen på sosiale medier, skriver CNN.

Selskapet byttet i ettertid all isen i den aktuelle butikken.

Slikkingen ble anmeldt og politiet fant identiteten til mannen. Nå må han bite i det sure eplet og belage seg på en måned bak lås og slå.

I retten sa han seg skyldig i forholdet og må tilbringe 30 dager i fengsel. I tillegg kommer en bot på småpene 24.000 kroner.

Til CNN sier Anderson at han kun gjorde det for å gå viralt. Han sa også at han kjøpte iskremen i ettertid. Det spilte ingen rolle mente retten, som påpekte at iskrem-selskapet led et tap på grunn av videoen.