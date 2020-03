Antall smittede i Norge øker stadig, og mange av smittetilfellene kan spores til nordmenn som har vært på vinterferie i Nord-Italia. Utenriksdepartementet har nå oppdatert reiseinformasjonen om landet og fraråder reiser til flere regioner i nord.

–Italia er ikke syndebukken

Når den italienske ambassadøren tar imot TV 2 på kontoret registrerer han at flere globale medier ser på Italia som «syndebukken».

– Vi ser på nyhetssendingene at Italia blir fremstilt som «den skyldige», men dette kunne skjedd hvor som helst.

– Mange nordmenn har blitt smittet mens de var i Italia, føler dere på et ansvar?

– Ja, vi føler på et ansvar samtidig som vi ikke er skyld i dette. Vi er overbevist om at vi gjorde alt vi kunne, sier ambassadøren.

– Begynner å ligne på Italia

Norske helsemyndigheter har nå trappet opp tiltakene for å forhindre ytterlige smitte. For eksempel er folkefesten i Holmenkollen avlyst. Samtidig er det flere butikker som opplever at kunder hamstrer medisiner og tørrvarer. Colella mener situasjonen i Norge begynner i ligne den Italia hadde for noen uker siden.

– Jeg begynner å se den samme panikken som var i Italia for noen uker siden. Situasjonen vi hadde der, begynner nå sakte men sikkert å gjenta seg i Norge. På en måte er dette et slags deja vu.

Italia har nå stengt alle skoler og universitet frem til 15. mars. Milano er tømt for turister. Colella forteller at virus-utbruddet preger landet.

– De fleste har blitt bedt om å holde seg hjemme, spesielt eldre. Byene våre er tomme. De er ikke like fylt av liv som de var tidligere. Den gode atmosfæren er ikke lenger der slik vi er vant med. For kort tiden siden holdt presidenten vår en tale hvor han oppfordret italienerne til å huske på at det vil snart komme normale tider, sier Colella.

Jobber kun med "damage controll"

Etter en 40 år lang karriere som diplomat, sier Colella at jobben hans har endret seg drastisk i løpet av de siste dagene.

– Jeg har gått fra å være en diplomat til å kun jobbe med «damage controll». Nesten alle mine dager på kontoret går med på minimere skade og svare på spørsmål fra bekymrede italienere.

Colella viser frem en egen telefon som kun er for korona-henvendelser. Ifølge ambassadøren kommer tusenvis av slike henvendelser.

– Ikke avlys sommerferien!

Nå ser ambassadøren frem til den dagen korona-overskriftene er borte og hverdagen er tilbake til det normale.

– Mange nordmenn har planer om reise til Italia i sommerferien og er bekymret. Burde de kansellere reiseplanene?



– Absolutt ikke! I løpet av noen uker vil forhåpentligvis situasjonen bli mye bedre. Antagelig vil korona-viruset kun være en vond drøm innen sommeren. Da vil ingen lenger huske dette viruset, og turistene vil komme tilbake til våre fantastiske strender og fjell, smiler ambassadøren.