Johannes Thingnes Bø (26) viste seg fra sin beste side da han knuste de andre løperne i sprint i tsjekkiske Nove Mesto.

– Dette er et av de beste løpene Johannes har gått, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Storebror Tarjei Bø (31) leverte også en god prestasjon og kom i mål med tredje beste tid. Dermed kom han foran sammenlagtleder i verdenscupen Martin Fourcade som ble nummer seks.

– Jeg må ta små steg, motstanderne mine gjør få feil. For meg handler det om å vinne hvert løp. Det er den muligheten jeg har til å ta sammenlagtseieren, sier Johannes Thingnes Bø til arrangøren etter rennet.

Seieren gjorde at han kneppet innpå forspranget til Martin Fourcade som leder verdenscupen sammenlagt.

Også Johannes Dale leverte foran tomme tribuner. 22-åringen fra Lørenskog gikk inn til den niende beste tiden.

Verdenscup-debutant Sturla Holm Lægreid (23) leverte prikkfri skyting og skjøt ned alle ti blinkene. Dermed kunne han gå i mål med den 13. beste tiden.

– Det er en gjeng med vinnerskaller som står og banker på døren for det norske landslaget, sa NRK-kommentatoren om de unge norske skytterne.

Avlyste folkefest

Det var ventet over 100.000 tilskuere til den tsjekkiske skimetropolen i løpet av verdenscup-helgen.

Men grunnet koronaviruset (covid-19) bestemte tsjekkiske myndigheter seg for at rennene skulle gå for tomme tribuner.

Franske Quentin Fillon Maillet leverte et imponerende løp, men mot en Thingnes Bø i storform var han sjanseløs. Franskmannen endte 22 sekunder bak. Martin Fourcade bommet på stående skyting, og var dermed sjanseløs til å henge med i toppen.

Dermed tok Johannes Thingnes Bø inn 20 poeng på verdenscup-lederen fra Frankrike.

– Jeg måtte levere i dag. Fillon Maillet var nærme i dag. Jeg gjorde det jeg kan best og skjøt endelig fullt hus. Jeg er veldig fornøyd med dagens renn, sier vinneren til arrangøren etter rennet.