Dramatisk nedgang i antall bestillinger og mange avbestillinger ligger bak beslutningen.

– På grunnlag av ytterligere lavere etterspørsel, blir kapasiteten redusert med opptil 50 prosent de kommende ukene, heter det i en kunngjøring fra det tyske flyselskapet fredag.

Beskjeden kom etter at Lufthansa mandag varslet at selskapet planlegger å kutte 25 prosent av flygningene, eller 7.100 flygninger, for inneværende måned.

