Det opplyste Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse klokken 18.

Torsdag var tallet på smittede 86. Det betyr at antallet smittede har økt med 27 på et døgn. Ingen er alvorlig syke.

– Vi ser fortsatt at de fleste som vi finner nå, har tilknytning til det store utbruddet i Italia. Vi fortsetter å teste folk som har vært der, sier overlege Siri Hauge til TV 2.

– I Danmark fraråder de nå folk å håndhilse og kysse og klemme. Hva er Norges restriksjoner her?

– Det finnes ingen restriksjoner for nordmenn. Jeg vil si til folk at hvis de er syke, så bør de absolutt unngå kyssing og nærkontakt med andre for å hindre smitte. Men dette er jo hele poenget med å ha god håndhygiene. Hvis du vasker hendene ofte, skal det være virkemiddelet som hindrer smitte.

FHI opplyste torsdag at smittespredningen kan gå over i en ny fase, hvor man ikke klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde.

Overlege Preben Aavitsland ved FHI sa til Nyhetskanalen fredag ettermiddag at epidemien ikke har begynt ennå.

– Det er ikke ille nå. Vi har rundt 100 tilfeller, og det er pasienter som er veldig lite syke, sier Aavitsland.

Aavitsland antar at det vi ser nå, med importerte enkelttilfeller, vil fortsette i noen uker til.

– Så vil vi etter hvert se en fase to, der vi har klynger av tilfeller i lokalsamfunn. Deretter begynner epidemien for alvor om ganske mange uker eller 3-4 måneder. Da skal epidemien pågå kanskje opp mot ett år, sier Aavitsland.

– Hva er du mest bekymret for akkurat nå?

– Jeg er bekymret for to ting. Jeg er bekymret for at vi for tidlig setter i verk for drastiske tiltak som på dette stadiet er helt unødvendig, som stenging av skoler. Så er jeg selvfølgelig bekymret for epidemien når den komer i gang og det blir en voldsom belastning på sykehjem, fastleger, sykehus og deres intensivavdelinger.