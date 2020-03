Sesongen er over for Ingvild Flugstad Østberg på grunn av et brudd i hælen.

– Jeg må le, sa en lattermild Østberg på vei til en pressekonferansen i Holmenkollen på krykker og med «walker» på venstrebeinet.

– Det kommer som en kombinasjon av en belastning over lengre tid og en utløsende årsak der jeg var uheldig og klønete. Jeg landet litt forkjært på et betonggulv da jeg hoppet ned fra en kant, forklarer Østberg.

Det har vært en trøblete sesong for den norske langrennsstjernen. I åpningen fikk hun startnekt for ikke å ha oppfylt alle kravene i Skiforbundets helseattest.

Østberg sier at hun ikke har vært plaget av hælen denne sesongen, og at den ferske skaden kan komme på grunn av stor treningsbelastning. Bruddet kan ha en sammenheng med problemene ved sesongstart, sier 29-åringen.

– Jeg kom litt skjevt inn i denne sesongen her, og det er sånne ting som kan være en risiko senere, men det er viktig å påpeke at fra Tour de Ski og utover har helseattesten vært hundre prosent i boks, og det har vært veldig bra og tett oppfølging av helseteam, Skiforbundet, Olympiatoppen og alt. Alt det har vært bra. Selvfølgelig kan det være en medvirkende årsak, sier Østberg.

På TV 2s spørsmål om hun det er rovdrift som er årsaken, svarer Østberg:

– Det er ikke de ordene jeg vil bruke. Dette er toppidrett, og det er knalltøft. Det er krevende for meg og de andre å få regnskapet til å gå opp med energi inn og energi ut. Det er jeg helt åpen og ærlig på, uten at det er sykelig eller feil i den forstand. Det er beintøft. Man skal pushe grenser, men man skal ha med helsen oppi det her. Det har vært mye fokus på det i år, både fra meg og andre. Det er bra, men vi må skille på ulike tilfeller og hendelser.

Saken oppdateres!