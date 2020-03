Stavanger universitetssykehus har avdekket at det har skjedd en intern svikt, der tre prøver ble byttet om.

Det skriver de selv i en pressemelding fredag.

– Dette har ført til at en person med negativt prøvesvar først fikk beskjed om at prøven var positiv, og to personer med positivt prøvesvar fikk beskjed om prøvene var negative, skriver sykehuset.

Stavanger Aftenblad omtalte saken først.

Beklager

Mandag denne uken ble det kjent at en person testet positivt på koronaviruset. Denne prøven ble sendt til Folkehelseinistuttet for verfisering, som onsdag meldte tilbake at den var negativ.

– Da Helse Stavanger fikk denne beskjeden fra FHI, gikk vi gjennom prøvene våre på nytt. Der fant vi ytterligere to prøver som vi dobbeltsjekket en gang til, opplyser Hans Tore Frydnes, klinikksjef i Helse Stavanger.

Det viste seg at de to prøvene, som tirsdag morgen ble konkludert på at var negative, kom ut som positive onsdag kveld etter verifisering.

Karantene

Helse Stavanger forsikrer om at dette likevel ikke er grunn til frykte ytterligere spredning av koronaviruset.

– Vi er leie oss for at dette har skjedd og beklager til personene dette gjelder. Vi har gode systemer for prøvetaking i Helse Stavanger. Men i dette tilfellet har det skjedd en intern svikt ved ombytting av noen prøver. Alle prøvene er identifisert og kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet. Denne hendelsen har medvirket til ytterligere skjerpet rutiner, slik at vi unngår denne type tekniske feil igjen, sier Frydnes.

De to personene som fikk endret resultatet fra negative til positive har imidlertid vært i karantene siden de kom hjem fra ferie i Nord-Italia.

– Derfor har ikke det første gale prøvesvaret eksponert noen andre for smitte. Det viser at retningslinjene fra Folkehelseinstituttet fungerer. Det viser også at rutinene med verifisering fra FHI virker som det skal, understreker Frydnes.