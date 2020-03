Det er i underkant av tre uker til Norge får besøk av Serbia på Ullevaal i en kamp som må vinnes for at det skal bli EM-billett.

Kampen er allerede utsolgt, men på grunn av koronautbruddet blir en rekke kamper over hele Europa spilt for tomme tribuner.

Holmenkollen skifestival i helgen kommer også til å gå uten folk av frykt for smitte.

– Vi planlegger ut ifra det vi kjenner i dag, og da planlegger vi for at det skal være fullt her 26. mars. Kampen er ekstremt viktig, og det er første gang på tjue år vi kan kvalifisere oss til EM. Vi vet at publikum kan være en nøkkelfaktor for å kvalifisere oss til EM, sier kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Gro Tvedt Anderssen, til TV 2.

Anderssen forklarer at de følger helsemyndighetenes råd når det kommer til å holde arrangementer, og at de vil følge tiltakene som er nødvendig for å få en folkefest på Ullevaal.

– Hvilke tiltak er det?

– Nå har vi et fotballting til helgen, og vi har vært i kontakt med kommunelegen når det gjelder tiltak for at vi skal gjennomføre arrangementet. Den dialogen fortsetter til vi skal spille her 26. mars for fulle tribuner og sende Norge til EM, sier hun.

– Hva gjør dere for å minske risikoen?

– Vi har dialog med kommunelegen, og det er tiltak som blant annet håndhygiene, ankomst til stadion kan spres over flere puljer og økt bemanning på sikkerhet, sier Anderssen.

Kommunikasjonsdirektøren gjentar at de har dialog med Oslo kommune og tar én dag av gangen.

Vinneren av Skottland og Israel venter for Norge dersom Serbia blir slått. I potten ligger en billett til sommerens EM. I et eventuelt gruppespill blir det kamper mot England, Tsjekkia og Kroatia.