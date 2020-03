Moyes hylles internt i West Ham: – Han har en spøkefull side

– Vi er ikke ut av trøbbel ennå. Vi vet at vi er i nedrykksstriden. Det er realiteten. Vi har tøffe kamper foran oss, men i de kampene pleier vi å være gode. Det er West Ham, vi har slått Chelsea denne sesongen og spilt bra mot Liverpool. Dette er kamper spillerne løper sokkene av seg og drar opp ermene. Med flere hjemmekamper tror jeg at vi skal klare det og avslutte sesongen sterkt.

TØFFING BLANT BOBLER: David Moyes har ti kamper igjen å redde West Hams sesong på. Foto: John Sibley/Reuters

På tross av en sesong under pari har Rice skrevet seg inn på en gjev liste denne sesongen. 21-åringen har nådd 100 kamper for «The Hammers», som den 14. yngste i klubbens historie.

– Det har gått veldig fort, mye fortere enn jeg forventet for å være ærlig. Når du vokser opp, så tenker du aldri at du skal spille i Premier League, mye mindre at du skal nå 100 kamper for klubben du spiller for. Jeg har elsket hvert eneste minutt av det, sier han.

Mimrer tilbake til forrige sesong og første scoring

Rice er mest kjent for å være en bauta på midtbanen. 21-åringen har blitt en som alltid går i krigen og ikke nøler med å trykke til i duellene. Men midtbanekrigeren jobber fortsatt med å utvikle spillet sitt, og det neste på lista der er å komme hyppigere i målprotokollen. Før møtet med Arsenal mimrer Rice tilbake til sitt første mål i Premier League, som kom mot London-rivalen for litt over ett år siden.

– Jeg må score mer mål. Jeg tror innimellom at jeg er for snill og sentrer ballen når jeg er rundt 16-meteren. Jeg scorer alltid mye på trening, men i kamper så blir det annerledes. Hvis du ikke skyter, så scorer du ikke. Jeg må definitivt ha flere mål og komme meg i flere posisjoner hvor jeg har muligheten til det. Men når fansen roper «skyt», blir jeg redd for at de buer på meg om jeg skyter langt over.

– Gutta sa alltid til meg at jeg må score mer mål, for på trening scorer jeg hyppigere. Jeg begynte å bli frustrert, jeg kom nærmere og nærmere, men mot Arsenal så fikk jeg endelig muligheten. Når du ser ballen fyke i nettet, så er det den beste følelsen i verden. Jeg så måten gutta feiret på at de skjønte at det betydde mye for meg og jeg spilte resten av kampen med et digert glis om munnen, mimrer han.

