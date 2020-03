23. juni 2012 var en gledens dag for Knut Arild Hareide. Han sa ja til kvinnen i sitt liv, Lisa, og på bildene var det smil og latter.

Pressen var også på plass for å dekke bryllupet. Men fortsatt hadde ikke paret fortalt offentlig om den store sorgen de begge opplevde.

Bare noen måneder tidligere fikk Hareide en telefon fra svigermoren.

– Jeg satt i et sentralstyremøte i KrF, og så reagerte jeg på at svigermor ringte flere ganger. Hun hadde også prøvd å få tak i Lisa, forteller Knut Arild Hareide i TV 2-programmet Presseklubben.

Forsvant

Svigermoren fortalte at Hareide brått hadde mistet svigerinnen sin, og at Lisa hadde mistet søsteren sin.

– Jeg forlot selvsagt møtet med en gang, forteller Hareide.

Da Hareide gikk ut møteromsdøren, forsvant også den da relativt ferske KrF-lederen fra offentligheten i flere uker.

Først var det bare de nærmeste partikollegene og andre politikere på Stortinget som visste hva som foregikk. Ganske raskt fikk også folk i pressen vite om det.

– Hele Medie-Norge forsto jo dette med en gang. Folk lurte på hvorfor Knut Arild var borte. Men de forsto også at det ikke var så lett for oss å snakke om det med en gang, og at vi trengte tid.

Holdt tett

Ingen journalister skrev et ord.

– Jeg tror vi ville opplevd det som veldig vondt hvis dette hadde blitt skrevet om før vi var klare til å snakke om det. Så jeg mener hele Medie-Norge fortjener ros for måten de håndterte dette på, sier Hareide.

Først nesten et år etter dødsfallet, og lenge etter bryllupet, fortalte paret offentlig om dødsfallet.

Spesielt bryllupsbilde

Svigerinnen etterlot seg to barn, Helena og Mikael. Disse har en helt spesiell plass i familien Hareides liv i dag.

– De er som mine andre barn, og Lisa og jeg er utrolig glad i dem. Selv om vi selvfølgelig skulle ønske at de hadde hatt moren sin her.

I bryllupet i 2012, der ingen hadde lest eller hørt om sorgen paret stod midt oppi, ble det også tatt et helt spesielt bryllupsbilde.

BRYLLUPSBILDE: Dette bildet henger på veggen hjemme hos familien Hareide, med de to barna til Lisas avdøde søster. FOTO: Privat

– På veggen hjemme har vi faktisk ikke et vanlig bryllupsbilde. Men det er dette bildet, med Helena og Mikael. Det viser jo denne dagen som en flott dag, men som også var veldig preget av det vi hadde opplevd.

