Adrian Sellevoll: – Mobilen er like giftig som alkohol

Adrian Sellevol røk ut av Farmen kjendis forrige søndag, da han tapte i kunnskapskonkurranse mot Mimir Kristjansson (33).

Artisten, som ble kjendis over natten etter deltakelsen i første sesong av Ex on the Beach, har tidligere fortalt at han har slitt med alkoholproblemer.

– Rus for meg er i hovedsak alkohol. Det er en j**lig bra ting for meg i mange situasjoner, men det er også min verste fiende, sa han til TV 2 i januar i år.

Festet mandag til søndag

Da God kveld Norge møtte den unge bergenseren på tur langs Akerselven nylig, fortalte 22-åringen at ting har blitt bedre.

– Jeg har begynt å roe ned litt. Så jeg syns jeg har blitt flink, jeg. I hvert fall i forhold til de første to årene etter Ex on the Beach. Da var det mye party hver dag, fra mandag til søndag, sier en åpenhjertig Sellevoll, og legger til:

– Jeg er ikke så sliten lenger. Jeg har mer fokus på litt viktigere ting enn bare festing hele tiden.

Sellevoll forteller at han har endret fokus. Nå bruker han myemer tid i studio og på låtskriving.

– Jeg skriver låter for så mange andre mennesker, så da må jeg ha fokus på det. Det er mye jobb fra 12.00 til 00.00 i studio – og da starter man kjempetidlig. Det er ikke tid til å drikke så mye, forklarer Sellevoll.

– Like giftig som alkohol

Sellevoll går med mobiltelefonen i hånden og sjekker den ofte underveis i intervjuet med God kveld Norge.

– Jeg merker mobilen tar ufattelig mye av tiden min og det hater jeg. Jeg liker det ikke. Mobilen er like giftig som alkohol, sier han.

Det plinger inn en melding om at låten «Se meg», som i januar hadde videopremiere på TV2.no, har rundet en million avspillinger.

– Wow, en million på tre uker! Jeg må bare legge ut en story, forteller en fornøyd Sellevoll.

– Har du «fear of missing out»?

– Ja, på både fest og livet. Men det er ikke bare meg det gjelder. Det er jo alle. Alle bruker mobilen sin litt for mye, sier en betenkt Sellevoll.

– Hvordan er Adrian nå i forhold til Adrian rett etter Ex on the Beach?

– Jeg har vokst. Fester ikke så mye lenger. Fester selvfølgelig litt, men hva f***? Hvem i bransjen vår gjør ikke det? Du fester sikkert mer enn meg, sier han lattermildt.

Jodelrykter

Da han i fjor var deltaker i TV 2s Skal vi danse, startet ryktene om at han hadde dopet seg før sending.