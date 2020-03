De siste par ukene har vært dramatiske i aksjemarkedene. Frykt rundt koronaviruset har ført til store fall på verdens børser. I programmet Bare business på TV 2 Nyhetskanalen, gir investor Peter Warren sitt råd til de som nå sitter med langsiktige aksjeinvesteringer, for eksempel i fond:

– Sitt rolig i båten

– Det de ikke burde gjøre er å følge med på børskurser. De burde sitte rolig i båten. Fordi de kanskje har et perspektiv på 20-30 år. bør de ikke la det bli ødelagt av midlertidige svingninger, sier Warren i Bare business.

Det er verre for de som har tatt stor risiko med sine investeringer, mener Warren.

– For de investorene som har mye risiko og sterk belåning, vel, deres handlingsrom er jo veldig lite. Hvis det er sånn at hvis børsen faller 2 prosent til, så ryker boligen din - da har du hatt for mye risiko. Du må da dempe den risikoen, sier Warren.

Effekt fra finanskrisen

Peter Warren er regnet som en nestor i norsk finans, med over 30 års erfaring fra bransjen. Nå konsentrerer han seg om egne investeringer, foredrag og podkasten Tid er penger.



Han er sterkt kritisk til hvordan finanskrisen i 2008-2009 ble håndtert av både myndighetene og finansbransjen selv. i USA bidro finansdepartementet med krisepakker til bankene, og i mange år sprøytet sentralbankene penger inn i aksjemarkedene.



SWarren mener at effekten av koronaviruset på aksjemarkedene kunne vært mye svakere hvis myndighetene hadde tatt et reellt oppgjør med de store bankene, og ikke bidratt til mer risikovilje.

– De bankene gjorde i forkant av finanskrisen var å spekulere med den viten at samfunnet ville måtte trå til med penger. Og det var akkurat det som skjedde, sier Warren, og fortsetter:

– De som sto bak finanskrisen klarte faktisk å få bonuser ut av pengene som de fikk fra samfunnet og sentralbankene. Det at vi ikke tok et oppgjør med det, har gjort oss svært risikovillige.

– Ville vi sett en annen reaksjon i markedene som følge av av koronaviruset hvis finanskrisen var håndtert annerledes?

– Jeg tror det. Fordi da hadde du hatt naturlige korreksjoner underveis, og markedet hadde vært mer robust. Folk hadde ikke hatt alle eggene i en kurv, og det ville dempet nedsiden, sier Peter Warren.

Se hele intervjuet med Peter Warren i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen denne helgen, eller gratis på Sumo når som helst.