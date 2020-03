– Vi er i fullt rennmodus, sier Kristin Vestgren Sæterøy til TV 2.

– Her er det gjennomføring som planlagt bortsett fra det store men-et – at vi ikke skal ha publikum i arenaen, sier Sæterøy.

Skirenn uten publikum

På grunn av koronavirusutbruddet ble det torsdag besluttet at Holmenkollen skifestival stenges for publikum. Rennene går som planlagt, men uten publikum til stede.

Det var ventet mer enn 30.000 tilskuere til rennene i Holmenkollen kommende helg. Vedtaket innebærer at Holmenkollen skifestival plikter å stenge arenaen for tilskuerne. I tillegg oppfordres folk til ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen under helgens arrangementer.

Ekstraordinær situasjon

Kristin Vestgren Sæterøy sier det vil få store økonomiske konsekvenser at arrangementet må gå uten publikum til stede.

– De som har betalt for å komme inn hit, kan de regne med å få noe tilbake?

– Det ser vi på i og med at dette er en ekstraordinær situasjon. Dette er ikke en normal avlysning som vi er vant til. Dette er en utfordrende situasjon å få oversikt over, så vi holder på med det og så må vi komme tilbake til det spørsmålet, sier Sæterøy.

Ber folk holde seg unna

– Er det mulig at dere kan gi noe tilbake?

– Jeg vil ikke spekulere i det nå. Nå må vi først få fakta på bordet og forholde oss til det før vi kommer med noe tilsagn.

Fredag har flere varslet, blant annet gjennom Facebook-grupper, at de har tenkt å trosse rådene og dra ut i marka for å få med seg renn. Sæterøy viser til kommunens beslutning om at folk bør holde seg unna.

– Vi kan ikke tvinge noen, men vi oppfordrer til at folk ikke møter opp, sier hun.