– Forbudet mot gummigranulat kommer garantert

EU vil redusere mikroplastutslippet fra kunstgressbaner, og vurderer å innføre et forbud mot gummigranulat. I løpet av høsten vil avgjørelsen komme.

– Det vil garantert bli et forbud. Det er helt naturlig. Vi må ta vare på miljøet, sier kunstgressingeniør Jürgen Morton.

Han jobber for kunstgressprodusenten FieldTurf, og har vært i tett dialog med beslutningstakerne i EU.

– Vi har situasjoner i Tyskland, der det ikke lenger er lov å bruke gummigranulat. Det samme skjer i Sveits og Østerrike.

Står mellom to alternativer

Et forbud vil gi store konsekvenser for alle baner med kunstgress som har opphugde bildekk i seg - deriblant Sandnes Ulfs splitter nye arena.

Som 90 prosent av norske fotballbaner, er den nye stadionbanen til Sandnes Ulf fylt med gummigranulat.

– En kunstgressbane med granulat var standarden vi jobbet ut fra da vi prosjekterte i 2014. Når vi ferdigstiller banen i 2020, er det fortsatt en kunstgressbane med granulat. Det er den løsningen som velges i Norge og på banene rundt om i Europa, sier daglig leder i Sandnes Ulf, Tom Rune Espedal.

VALGTE GRANULAT: Sandnes Ulf og daglig leder Tom Rune Espedal. Foto: Kent Skibstad

Det er EU sitt kjemikaliebyrå, ECHA, som behandler tiltakene som skal redusere mikroplastutslipp fra kunstgressbaner.

De har foreløpig konkludert med at følgende alternativer kan bli aktuelle:

1. Et totalforbud som trer i kraft seks år etter at restriksjonen innføres.

2. Et unntak fra forbudet, med sikringstiltak som innebærer at utslippene blir under 7g / m2 / år. Dette trer i kraft tre år etter at restriksjonen innføres.

Dersom det blir et totalforbud fra høsten, må norske og europeiske klubber erstatte gummigranulatet med noe annet.

Når kunstgressbanen skal byttes ut må den erstattes med en bane som ikke skal bruke gummigranulat. Eksempelvis sand, kork eller andre biologisk nedbrytbare innfyllsmaterialer.

Mener klubber bør tenke seg om

Miljøutfordringer ved dagens kunstgressanlegg skal diskuteres på helgens fotballting.

I den nye strategiplanen for norsk fotball, som skal behandles på tinget, står det at: