Helt siden hun ble kjent som kantinedame Mette Haug i TV-serien «Offshore» har Mia Gundersen vært mye omtalt i pressen.

Men det er én ting som provoserer Farmen Kjendis-deltakeren med norske medier.

– Det er overskriftene jeg reagerer mest på. I kjendispressen synes jeg temperaturen har blitt skrudd opp der, sier hun.

– Skal gi beskjed!

Denne uken er Gundersen gjest i TV 2-programmet «Presseklubben». Der forteller hun at det spesielt er overskrifter om utseende hennes hun reagerer på.

– Det var en overskrift hvor det sto «Hva har skjedd med ansiktet til Mia?», med et før- og etterbilde av meg på forsiden.

Selve reportasjen reagerte hun ikke på, som handlet om hva hun gjør for å holde seg så godt som mulig.

– Men når folk står i kø og skal betale for maten sin og bare leser overskriften, så tror de jo at jeg driver opererer meg! Det er å trå over mine grenser, sier Gundersen.

– For det gjør du ikke? Opererer deg, altså?

– Ha ha, nei, nei, nei! Men jeg skal gi beskjed hvis jeg begynner med det, ler hun.

– Litt lurt

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) gjestet også programmet. Han kommenterer lattermildt at ingen har spurt han om han har operert seg.

– For å si det sånn, det er ingen som har antydet det når de har sett på ansiktet mitt. Men jeg tror den type stoff kan kvinner bli behandlet litt annerledes enn menn, sier han.

Og Hareide sier han selv kan føle seg litt lurt av overskrifter.

– Jeg tror de leserne som kjøper det bladet eller den avisen blir litt irritert fordi det blir antydet noe annet på forsiden. Også blar de opp og leser en fin artikkel om Mia, og så føler de at overskriften har lurt dem litt.

