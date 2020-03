De største europeiske Anfield-kveldene: – Det tilsynelatende umulige blir oppnåelig

– Det ligger til rette for en ny minnerik kveld på Anfield, men denne gangen vil nok motstandernes stå-på-vilje matche Liverpools. Derfor kan det hende at publikum må smøre seg med tålmodighet. Her kan det fort bli både ekstraomganger og straffekonk, spår Simen Stamsø Møller.

Ti minnerike europeiske Anfield-kvelder:

Liverpool-Inter 3-1 (sammenlagt 3-4), semifinale i europacupen 1965, første kamp

Det ble tap til slutt, men det første oppgjøret av semifinalene i den gjeveste europacupen i 1965 regnes som den første virkelig store europeiske kvelden på Anfield. De røde kom rett fra sin første FA-cupseier noensinne tre dager i forveien, og manager Bill Shankly fikk spillerne som ikke skulle spille til å ta med seg trofeet rundt banen for å oppildne tilskuerne på tribunen. Ingen engelske lag hadde vunnet den gjeveste europeiske turneringen på dette tidspunktet, og en 3-1-seier etter scoringer av Roger Hunt, Ian Callaghan og Ian St. John gjorde at troen var enorm før returoppgjøret i Milano uken etter.

Der ble det imidlertid 0-3-tap i et oppgjør der historiebøkene forteller om svært kontroversielle dommeravgjørelser ved to av hjemmelagets scoringer og en høyst tvilsom offsideannullering for de røde. Inter gikk deretter hen og vant heel turneringen, men for dem blant Liverpool-fansen som husker den står hjemmekampen i semien imidlertid fremdeles igjen som en av de aller største.

Liverpool-Saint Etienne 3-1 (sammenlagt 3-2), kvartfinale i europacupen 1977, andre kamp

En Anfield-kveld tolv år etter som lenge ble regnet for det største eksemplet på nettopp denne typen magiske oppgjør på Merseyside. Bob Paisley hadde overtatt etter Shankly, og skulle dette året lede de røde til sin første tittel i den gjeveste av europacupene noensinne. Det hadde han imidlertid aldri klart uten den heroiske snuoperasjonen i kvartfinalene, der man tapte 0-1 i det første oppgjøret i Saint-Étienne 2. mars. 14 dager senere stod returen, og da Kevin Keegan sendte vertene foran allerede etter to minutter var troen til stede hos de aller fleste innenfor Anfield-murene.

En fransk utligning like etter pause gjorde imidlertid at Paisleys lag trengte ytterligere to mål for å avansere, og selv om Ray Kennedy sendte dem foran igjen før timen var spilt, måtte hjemmefansen bli sittende på pinebenken. På benken satt imidlertid «superinnbytteren» David Fairclough, og seks minutter før slutt - under kvarteret etter han hadde entret Anfield-gresset - holdt rødtoppen det som var av franske forsvarere unna og satte 3-1 i nettet med en iskald avslutning. Liverpool var videre, Faircloughs evige heltestatus var sikret og begrepet om kjente europeiske kvelder var i ferd med å feste seg.

Liverpool-Barcelona 1-0 (sammenlagt 1-0), semifinale i UEFA-cupen 2001, andre kamp

Den neste utvalgte kampen på denne listen kommer ikke fra noen av de tre tittelvinnende sesongene som fulgte i de sju årene etter den gjeveste pokalen ble løftet første gang i 77, men fra oppgjøret som sendte dem tilbake igjen til en europeiske finale etter en periode på 16 år uten. Riktignok i UEFA-cupen, den nest gjeveste turneringen, men i en sterk cupmessig sesong der de røde under Gerard Houllier vant både ligacup, FA-cup og nettopp denne cupen i 2000/01.

Et sterkt 0-0-resultat på Camp Nou to uker i forveien sørget for enkle rammebetingelser forut for de røde, og inspirert av et Anfield-publikum sulteforet på smaken av ny europeisk finale gjorde de jobben under flomlysene på ny. Gary McAllister satte inn oppgjørets eneste mål fra straffemerket mot et Barcelona-lag som for øvrig tapte semifinalen i den ett hakk gjevere Champions League-turneringen både året før og året etter det forsmedelige 0-1-nederlaget på Anfield.

SENKET PUYOL: Barcelonas stopperstjerne måtte tåle semifinaletap mot Danny Murphy og Gary McAllister i UEFA-cupen i 2001. Foto: Max Nash/AP

Liverpool-Olympiakos 3-1, gruppespill i Champions League i 2004/05-sesongen

De røde lå tre poeng bak Olympiakos og hadde tapt 0-1 på gresk jord tidligere den samme høsten før den siste gruppespillsdagen gikk av stabelen 8. desember i Rafa Benitez' debutsesong på Merseyside. Forutsetningene var derfor enkle da Rivaldo sendte gjestene i front i 1. omgang og lagene gikk til pause på 0-1. Tre scoringer fremover og null baklengs krevdes de siste 45, og nok en gang oppstod magien. Florent Sinama Pongolle utlignet tidlig, men et Liverpool-lag som stanget og stanget så aldri ut til å få uttelling. Så scoret Neil Mellor med ni minutter igjen å spille, før legendestatusen til Steven Gerrard vokste seg stadig større da han banket inn 3-1 og sendte sitt lag videre i turneringen.

Liverpool-Chelsea 1-0 (sammenlagt 1-0), semifinale i Champions League i 2005, andre kamp

Gerrards scoring i desember den sesongen ble sågar enda større tatt i betraktning hvordan Champions League-sesongen endte til slutt for de røde. Trofeet ble løftet til slutt - også det i dramatiske omstendigheter etter 3-3 og straffekonkurranse mot AC Milan - og semifinalen mot Chelsea var heller intet unntak rent dramaturgisk. José Mourinho kom til Anfield som regjerende mester, men måtte bite i det sure eplet da Luis Garcia scoret «spøkelsesmålet» som trolig aldri krysset mållinjen og sendte de røde til finalen - deres første i den gjeveste europeiske turneringen på 20 år - med 1-0-seier.

Liverpool-Chelsea 1-0 (sammenlagt 1-1, 4-1 på straffer), semifinale i Champions League i 2007, andre kamp

To år senere returnerte Chelsea og Mourinho på jakt etter revansje overfor Benitez og Liverpool, men denne kom aldri. 0-1-tap var denne gangen utgangspunktet etter møtet i London, men Daniel Agger sørget for balanse i regnskapet midtveis i 1. omgang på Anfield etter en frekk innøvd frisparkvariant fra Steven Gerrard. Deretter fulgte lagene hverandre som skygger, og det måtte straffespark til for å skille dem. Der holdt hjemmelagets spillere hodene kaldest, mens både Arjen Robben og Geremi misset for de blå. Dermed kunne Dirk Kuyt dunke inn avgjørelsen med de rødes fjerde straffespark og sende Liverpool til en finale de endte opp med å tape 1-2 for AC Milan i Aten.

Liverpool-Real Madrid 4-0 (sammenlagt 5-0), åttedelsfinale i Champions League i 2009, andre kamp

Knusende seire over Real Madrid er det vanskelig å komme utenom hva gjelder store minner for Liverpool-fansen, og åttedelsfinalen i 2008/09-versjonen av Champions League sitter sågar klistret hos mange. Fra det første oppgjøret hadde man 1-0 å gå på, og med et Fernando Torres/Steven Gerrard-partnerskap som blomstret så de røde seg aldri tilbake på eget gress. Torres satte inn 1-0 og Gerrard bidro både med 2-0 fra straffemerket og 3-0 like etter pause, før Andrea Dossena fullførte ydmykelsen av Iker Casillas, Sergio Ramos, Fabio Cannavaro og co med 4-0 i slutminuttene. Dessverre for vertene ble det imidlertid stopp ved kvartfinalestadiet denne gang, da Chelsea seiret med utrolige 7-5 sammenlagt over to heseblesende oppgjør.

UTKLASSING: Real Madrid ble sendt hjem uten sjanse fra Anfield i mars 2009. Foto: Jon Super/AP

Liverpool-Borussia Dortmund 4-3 (sammenlagt 5-4), kvartfinale i Europaligaen i 2016, andre kamp

Jürgen Klopps første finaletur med Liverpool handlet blant annet om dramatiske omstendigheter mot hans gamle klubb i Dortmund, og vi skal til den andre av ti kamper på listen som stammer fra den nest gjeveste av de europeiske cupene. Kvartfinalen i Europaligaen i 2016 vil dog aldri karakteriseres som annenrangs hva gjelder dramatikk og dramaturgi. Etter 1-1 i det første oppgjøret på tysk jord, tok det nemlig fullstendig fyr på Anfield en uke senere.

Hjemmefansen hadde knapt satt seg før de fikk kveldsmaten fullstendig i vrangstrupen og måtte se Henrikh Mkhitarjan og Pierre-Emerick Aubameyang sendte gjestene 2-0 foran før ti minutter var spilt. Divock Origi tente et lite håp med sin redusering like etter pause, men da Marco Reus satte inn 3-1 for Thomas Tuchels bortelag like før timen var spilt, regnet de fleste med at turneringen var over for Klopp og hans menn. Alle foruten Anfield-publikummet. Båret fram av en elektrisk stemning reduserte først Philippe Coutinho snaut 25 minutter før slutt. Mamadou Sakho satte inn 3-3 drøyt ti minutter senere, mens stopperkollega Dejan Lovren - av alle - fullførte den enorme snuoperasjonen da han stanget inn 4-3 33 sekunder på overtid.

Liverpool-Manchester City 3-0 (sammenlagt 5-1), kvartfinale i Champions League i 2018, første kamp

Klopp tok deretter Liverpool til finale i den gjeveste av de europeiske turneringene to år etter, og nok en gang etter berømte Anfield-kvelder sent i turneringen. Og selv om semifinalemaltrakteringen av Roma (5-2 hjemme og 7-6 sammenlagt) kanskje var underholdningsmessig enda større, var det kvartfinalen mot turneringsfavoritten - og den overlegne ligamesteren i England samme sesong - Manchester City som imponerte mest. Liverpool-toget høvlet over Pep Guardiolas mannskap i en 1. omgang av første kamp der Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain og Sadio Mané scoret hver sin gang mellom det 12. og 31. minutt. Det var nok til å sikre 3-0-seier og et enormt utgangspunkt, før City på dramatisk vis tapte også hjemmeoppgjøret 1-2 uken etter.

Liverpool-Barcelona 4-0 (sammenlagt 4-3), semfinale i Champions League i 2019, andre kamp

Spar det beste til slutt, er det vel noe som heter, og i dette tilfellet vil kanskje mange være enige at det er det som er gjort. Da Liverpool tapte 0-3 i Barcelona i den første av to semifinaler forrige sesong, hadde i hvert fall de aller fleste avskrevet Klopps gutter før returen. Skader på Mohamed Salah (som i stedet stilte som tilskuer med «Never give up» på trøyen) og Roberto Firmino bidro ikke til økt optimisme hos dem med hjertet i rødt, men igjen slo «Anfield-magien» inn over Merseyside. Erstatteren Divock Origi satte tidlig inn 1-0, før to kjappe fra Georginio Wijnaldum rundt ti minutter ut i 2. omgang sørget for balanse i regnskapet. Nå ville ett mål til sende Liverpool til finale, og da Trent Alexander-Arnold slo sin etter hvert så berømte raske cornervariant i retning Origi og belgieren dunket inn 4-3 med elleve minutter igjen å spille var snuoperasjonen et faktum. Under en måned senere kunne de røde juble på ny, da Champions League-seieren var et faktum med 2-0 over Tottenham i finalen.

