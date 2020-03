– Du får ikke en så veldig mye bedre spiller for en sånn pris

Se RB Leizpig mot Tottenham på TV 2 Sport 1 og Sumo tirsdag fra kl. 20.00.

Straffesparket til Timo Werner er forskjellen på RB Leipzig og Tottenham før tirsdagens returkamp. Scoringsmaskinen må stoppes om Tottenham skal ha sjanse til å snu det til det og gå til Champions League-kvartfinale.

Med 27 scoringer og elleve målgivende på 35 kamper har Werner hatt en fantastisk sesong for det tyske topplaget. Derfor settes også 24-åringen i sammenheng med store klubber som Real Madrid, Bayern München, Barcelona, Chelsea og Manchester United.

– Han har flere kvaliteter som er helt i toppen. Blir han mer komplett, kan han komme helt opp i toppen av de beste spissene i verden, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Men det er Liverpool som seiler opp som favoritt til å sikre seg Werners tjenester. Ifølge Bild ønsker Jürgen Klopp å hente landsmannen, og Werner har ikke dempet spekulasjonene med å flørte offentlig med klubben. Liverpool-kjenner James Pearce i avisen The Athletic uttalte nylig til TV 2 at han tror at Werner ender opp i Merseyside-klubben.

– Jeg tror at han passer inn hvis han er inneforstått med å kjempe om plassen, og han skjønner at han ikke nødvendigvis går rett inn på laget. Han ville vært et veldig bra supplement, og han kan spille i alle posisjonene der fremme, sier Simen Stamsø-Møller.

Rapporter om utkjøpsklausul

Midtveis i neste sesong forsvinner både Sadio Mané og Mohamed Salah bort under afrikamesterskapet. I tillegg er Salah aktuell for OL-spill i august.

Derfor mener Stamsø-Møller at det blir ekstra viktig for Liverpool å forsterke angrepet. Han mener også at angrepstrioen har godt av å få mer avlastning.

– Det er så mange kamper, og for at de beste skal være piggest mulig er bredden nøkkelen. Han kan for all del overta plassen til én av dem, men nå tenker jeg først og fremst nå. De må rullere hvis de tre andre skal være så skarpe som mulig, og med Werner inn vil de ikke tape så mye kvaliteter.

Timo Werner skal ifølge Bild ha en utkjøpsklausul på et sted mellom 630 og 688 millioner kroner, men denne må aktiveres før april. Siste nytt fra Bild er imidlertid at Liverpool kan måtte låne Werner tilbake til Leipzig.

– Du får ikke en så veldig mye bedre spiller for en sånn pris. Han vil være en bra løsning som ganske sikkert på ikke kommer til å floppe, sier Stamsø-Møller, som mener Werner bør søke seg til en større klubb i sommer.