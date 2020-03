Lilli Bendriss (74) har i en årrekke vært på TV med sine påståtte overnaturlige evner i programmet «Åndenes Makt» på TVNorge.

Under et TV-opptak med God kveld Norge i forbindelse med Lillis nye bok, tester programleder Dorthe Skappel (57) teknikker for å åpne opp sin «sjette sans».

Kritisk

Dorthe Skappel går inn med et kritisk blikk på det hele, og poengterer at hun ikke er overtroisk.

– Det som er spesielt er at hun mener at vi alle kan utvikle oss til å bli klarsynte, noe jeg er usikker på, sier hun i programmet.

Skappel setter seg ned på en stol, lukker øynene og hører på instruksene. Her skal hun fokusere og puste ut og inn gjennom nesen, hun skal også finne frem et fint minne.

Bendriss bruker hendene for å «hjelpe» Dorthe ved å sende inn energi. Slik mener 74-åringen at det skal bli lettere å «åpne opp». Stillheten i rommet er til å ta og føle på.

Måtte avbryte seansen

Det hele blir avbrutt da Skappel «våkner opp» i panikk og avbryter seansen.

– Jeg må innrømme at jeg ble litt redd, jeg klarte ikke å puste vanlig lenger. Jeg så noe grønt, akkurat som nordlys, forklarer Dorthe gråtkvalt og utdyper:

– Det var ett eller annet som skjedde, uten at jeg helt klarer å forklare helt hva det var. Men at det finnes noe mer mellom himmel og jord enn det som kan forklares, det tror jeg, legger hun til.

Mener alle kan bli klarsynte

Det er i sin nye bok at Bendriss, sammen med medforfatter Camillo Løken, gir en oppskrift på hvordan alle kan bli klarsynte.



– Lilli, vil du påstå at de sansene du har, de har også jeg? spør Skappel.

– Du har byggesteinene til å kunne utvikle det, svarer Bendriss.

– Du må ha et åpent sinn for det vi snakker om, for hvis du låser deg selv så vil du ikke åpne opp for disse energiene – mener vi da, legger Camillo Løken til.

